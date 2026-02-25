قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم الفراعنة في الليجا؟ مرموش هدف برشلونة وثنائية مصرية قد تكتب تاريخًا جديدًا
الهلال الأحمر يمد غزة بمواد غذائية ومستلزمات شتوية عبر «زاد العزة» 146 ويستقبل الدفعة الـ 19 من المصابين
بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة
تحذيرات من متحور انفلونزا خطير قد يتحول إلى جائحة.. ظهر في أمريكا
قرار عاجل من التعليم بصرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير
وفاة والد الفنانة مي عمر
عاصفة ثلجية تشل شمال شرق أمربكا .. والثلوج تتراكم قبل وصول موجة جديدة
وزير الصحة يعقد اجتماعاً لبحث تفعيل تقنية الروبوت الجراحي
خريطة شاملة لمعارض أهلًا رمضان 2026 في القاهرة والجيزة | تفاصيل
بعد تصدره الدوري.. عزيز الشافعي: الزمالك يصنع المعجزات
30 قتيلا على الأقل ونحو 40 مفقودا إثر أمطار غزيرة جنوب شرق البرازيل
بين إيران والاقتصاد.. ترامب يخاطب الكونجرس في "حالة الاتحاد" وسط رهانات داخلية وترقب دولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بتراجع جماعي للمؤشرات، وسط ضغوط بيعية طالت أغلب الأسهم القيادية والمتوسطة.

أداء المؤشرات

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 50022 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 60224 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 22727 نقطة.

كما نزل مؤشر "EGX35-LV" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 5200 نقطة.


مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة

تراجع مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 12545 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 17616 نقطة.

وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 5233 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 2.65% ليصل إلى مستوى 24907 نقطة.

وتعكس التحركات الحالية استمرار حالة التباين والضغوط البيعية على عدد من الأسهم، مع ترقب المستثمرين لتطورات السوق خلال الجلسات المقبلة.

البورصة المصرية الأسهم القيادية المؤشرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

شهادات البنوك

أسهل عائد.. تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلي ومصر بعد خفض أسعار الفائدة

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

صورة المتهم

بعد اعتدائه على والدته.. قرار من نيابة المنتزه بالإسكندرية ضد المتهم

مهيب عبد الهادي

مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي

ترشيحاتنا

نواب الإسكندرية يتعهدون بالتنسيق المستمر لحل مشاكل المواطنين

نواب الإسكندرية يتعهدون بالتنسيق المستمر لحل مشاكل المواطنين.. صور

النائبة الدكتورة ريهام ابو الحسن، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

برلمانية: إطلاق شبكة السكتة الدماغية إنجاز وطني يعزز إنقاذ المرضى

النائب طلعت السويدي ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

نائب يكشف استراتيجية الدولة بشأن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

بالصور

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"
وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"
وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

إعداد منصة رقمية للمساقى الخاصة.. اجتماع رسمي لتحسين منظومة الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي

وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة
وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة
وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة

الصحة: تشكيل لجنة وطنية للروبوت الجراحي.. وإنشاء مركز متخصص للتدريب على تقنياته

اجتماع وزير الصحة
اجتماع وزير الصحة
اجتماع وزير الصحة

فيديو

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد