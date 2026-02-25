تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بتراجع جماعي للمؤشرات، وسط ضغوط بيعية طالت أغلب الأسهم القيادية والمتوسطة.
أداء المؤشرات
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 50022 نقطة.
وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 60224 نقطة.
وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 22727 نقطة.
كما نزل مؤشر "EGX35-LV" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 5200 نقطة.
مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة
تراجع مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 12545 نقطة.
وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 17616 نقطة.
وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 5233 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 2.65% ليصل إلى مستوى 24907 نقطة.
وتعكس التحركات الحالية استمرار حالة التباين والضغوط البيعية على عدد من الأسهم، مع ترقب المستثمرين لتطورات السوق خلال الجلسات المقبلة.