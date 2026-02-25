غموض يحيط بمصرع شاب سقط من الطابق الرابع بفيصل

فتحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحقيقاً موسعاً في واقعة مصرع شاب بمنطقة فيصل، إثر سقوطه المفاجئ من الطابق الرابع بأحد العقارات السكنية.

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغاً يفيد بوجود جثة لشاب ملقى في الشارع إثر ادعاء سقوط من علو، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث الجنائية، مدعومة بسيارة إسعاف، إلى موقع البلاغ لفرض كردون أمني وبدء المعاينة.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها رجال المباحث، بعد جمع المعلومات وسماع أقوال شهود العيان، أن المتوفى فقد اتزانه أثناء وجوده في شرفة الطابق الرابع، مما أدى إلى سقوطه وارتطامه بالأرض ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال متأثراً بإصاباته البالغة.

جرى نقل الجثمان إلى المشرحة ووضعه تحت تصرف النيابة العامة، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة لمتابعة سير التحقيقات.