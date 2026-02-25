قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

بعد قليل .. أولى جلسات محاكمة المتهم بضرب فرد أمن في كومبوند بالتجمع

لحظة تعدي المتهم على فرد الأمن
ندى سويفى

تنظر محكمة الجنح المختصة، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على فرد أمن داخل كمبوند بالتجمع الخامس.

وتلقت النيابة العامة، بلاغًا بتضرر فرد أمن بأحد المجمعات السكنية من قيام مالك إحدى الوحدات السكنية بالتعدي عليه بالسب والضرب حال مباشرته مهام عمله، وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي عهدته، مما أسفر عن إصابته.

فباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال المجني عليه، الذي قرر أنه وعلى إثر خلافات سابقة تتعلق بطبيعة عمله، تعدى عليه المتهم بالضرب، محدثًا إصاباته المتمثلة في سحجات وكدمات بالكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، وذلك على النحو الثابت بالتقرير الطبي. كما أيد أقواله عدد من أفراد الأمن وشهود الواقعة.

وباستجواب المتهم، أقر بارتكابه الواقعة على إثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه، فأسندت إليه النيابة العامة اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف.

وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وطلبت التقرير الطبي النهائي للمجني عليه، وكلفت أحد الضباط بالانتقالح إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة وحصر التلفيات.

وعقب انتهاء التحقيقات أحالت النيابة العامة المتهم إلى محاكمة عاجلة. 

سائل تبريد السيارة الريدياتير
ياسمين الخطيب
طريقة عمل أصابع البقلاوة
الإعلامية ياسمين الخطيب
