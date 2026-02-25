بينا كيميا رهيبة.. يارا السكري: مبحسش إني قلقانة على نفسي وأنا بشتغل مع أحمد العوضي

قالت الفنانة يارا السكري، إنّ التعاون مع الفنان أحمد العوضي في مسلسل "علي كلاي" جاء بعد تجربة مشتركة ناجحة في مسلسل "فهد البطل"، مؤكدة أن العلاقة المهنية بينهما تتميز بالانسجام الكبير والدعم المتبادل، ما منحها راحة كبيرة أثناء التصوير وعدم الشعور بالقلق على أدائها الفني: "بيننا كيميا رهيبة، وبرتاح جدا في التعامل معاه، ومبحسش إني قلقانة على نفسي وأنا بشتغل معاه".

وأضافت في حوارها مع الإعلامية سارة سراج، ببرنامج "الإبداع في مصر"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ المخرج محمد عبد السلام يقدم لها تعليمات مستمرة أثناء التصوير لتوجيه شخصية "روح" بطريقة دقيقة.

وأوضحت أن توجيهاته تساعد على إظهار الانفعالات الداخلية للشخصية، حتى مع هدوئها الطبيعي، لتقديم المشاهد بشكل درامي قوي يعكس الظلم والقهر الذي تشعر به.

وأشارت يارا السكري إلى أن العمل مع زملائها مثل عصام السقا شهد استمرار الانسجام والتواصل الجيد بين جميع أعضاء الفريق، ما جعل أجواء التصوير سلسة ومنتجة، موضحة، أن التعود على بعضهم ساهم في تقديم أداء متكامل للشخصيات، مع الحفاظ على الإيقاع الدرامي للمسلسل.

