إيران ترفض اتهامات ترامب لها بتطوير صواريخ عابرة للقارات تهدد الولايات المتحدة

رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، مزاعم الولايات المتحدة بشأن برنامجها الصاروخي، واصفةً إياها بـ"الأكاذيب الكبرى"، وذلك بعد أن زعم ​​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران تُطوّر صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة.

قال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، في تصريح له: "مهما كانت مزاعمهم بشأن البرنامج النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية الإيرانية، وعدد الضحايا خلال اضطرابات يناير، فهي مجرد تكرار لـ"الأكاذيب الكبرى".

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أن إيران تسعى لتطوير صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة، واتهم طهران بالعمل على إعادة بناء برنامجها النووي الذي استُهدف بضربات أمريكية العام الماضي.

تخوض الولايات المتحدة وإيران مفاوضات بالغة الأهمية بشأن البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى، من بينها الصواريخ، حيث صرّح ترامب بأنه يُفضّل الدبلوماسية، لكنه مستعد لاستخدام القوة في حال فشل المحادثات.



وفي خطاب حالة الاتحاد زعم ترامب: "لقد طوّروا بالفعل صواريخ قادرة على تهديد أوروبا وقواعدنا في الخارج، وهم يعملون على بناء صواريخ ستصل قريبًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وفي عام 2025، ذكرت وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية أن إيران قد تتمكن من تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات ذي جدوى عسكرية بحلول عام 2035 "إذا قررت طهران السعي وراء هذه القدرة"، لكنها لم تُفصح عما إذا كانت قد اتخذت مثل هذا القرار.

تمتلك طهران حاليًا صواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى يصل مداها إلى حوالي 3000 كيلومتر، وفقًا لمركز أبحاث الكونجرس الأمريكي.