خطاب "حالة الاتحاد" .. ترامب : نعمل جاهدين على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إدارته تعمل جاهدة على إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن 25 ألفا من الجنود يموتون شهريا.



وقال ترامب، خلال إلقائه خطاب "حالة الاتحاد"، إنه "سيعمل على تحقيق السلام، ما أمكنه ذلك، ولن يتردد أبدا في مواجهة التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة".



ولفت إلى أن إدارته تعيد بناء الأمن للأمريكين في الداخل والخارج.. وقال إنه "خلال العشرة أشهر الماضية أنهى ثمانية حروب، من بينها الحرب في غزة"، موجها الشكر إلى مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ووزير الخارجية ماركو روبيو في هذا الصدد.



وأضاف أنه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فإن الرهائن "الأحياء والأموات" عادوا إلى عائلاتهم ، ولم يشعر أي يشخص بأن هذا الأمر كان ممكنا.

وقال ترامب إن "/حماس/ كانت بالفعل تعمل على الحفر والبحث من أجل إعادة الرهائن، وكان الأمر صعبا جدا.. وأخيرا تم استعادة جثامين الرهائن".