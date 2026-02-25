الرئاسة التركية: لا صحة لما يتم تداوله من مزاعم بشأن التخطيط لاحتلال أراض إيرانية

أكدت الرئاسة التركية أنه لا صحة لما يتم تداوله من مزاعم بشأن تخطيط تركيا لاحتلال أراض إيرانية بذريعة أمنية حال وقوع هجوم أمريكي على طهران، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، مزاعم الولايات المتحدة بشأن برنامجها الصاروخي، واصفةً إياها بـ"الأكاذيب الكبرى"، وذلك بعد أن زعم ​​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران تُطوّر صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة.

قال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، في تصريح له: "مهما كانت مزاعمهم بشأن البرنامج النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية الإيرانية، وعدد الضحايا خلال اضطرابات يناير، فهي مجرد تكرار لـ"الأكاذيب الكبرى".

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أن إيران تسعى لتطوير صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة، واتهم طهران بالعمل على إعادة بناء برنامجها النووي الذي استُهدف بضربات أمريكية العام الماضي.

تخوض الولايات المتحدة وإيران مفاوضات بالغة الأهمية بشأن البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى، من بينها الصواريخ، حيث صرّح ترامب بأنه يُفضّل الدبلوماسية، لكنه مستعد لاستخدام القوة في حال فشل المحادثات.