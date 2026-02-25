قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبدالعاطي: نتطلع لإنشاء مجلس أعمال مصري فلبيني لدفع التبادل التجاري بين البلدين
معلومات الوزراء: 298.2 مليار جنيه صافي استثمارات شركات التأمين خلال 2023/ 2024
درجات الحرارة المُتوقعة اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026
مصر وبريطانيا تبحثان شراكة اقتصادية أعمق وتوسع الاستثمارات الخضراء
كازاخستان .. تحطم طائرة من طراز "سو-30 إس إم" في منطقة كاراغاندا
بعد قليل.. انطلاق فعاليات احتفال الأزهر الشريف بذكرى تأسيسه الـ1086
هجوم الفراعنة في الليجا؟ مرموش هدف برشلونة وثنائية مصرية قد تكتب تاريخًا جديدًا
الهلال الأحمر يمد غزة بمواد غذائية ومستلزمات شتوية عبر «زاد العزة» 146 ويستقبل الدفعة الـ 19 من المصابين
بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة
تحذيرات من متحور انفلونزا خطير قد يتحول إلى جائحة.. ظهر في أمريكا
قرار عاجل من التعليم بصرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير
وفاة والد الفنانة مي عمر
الرئاسة التركية: لا صحة لما يتم تداوله من مزاعم بشأن التخطيط لاحتلال أراض إيرانية

تركيا
تركيا
البهى عمرو

أكدت الرئاسة التركية أنه لا صحة لما يتم تداوله من مزاعم بشأن تخطيط تركيا لاحتلال أراض إيرانية بذريعة أمنية حال وقوع هجوم أمريكي على طهران، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر رفضت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، مزاعم الولايات المتحدة بشأن برنامجها الصاروخي، واصفةً إياها بـ"الأكاذيب الكبرى"، وذلك بعد أن زعم ​​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران تُطوّر صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة.

قال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، في تصريح له: "مهما كانت مزاعمهم بشأن البرنامج النووي الإيراني، والصواريخ الباليستية الإيرانية، وعدد الضحايا خلال اضطرابات يناير، فهي مجرد تكرار لـ"الأكاذيب الكبرى".

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أن إيران تسعى لتطوير صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة، واتهم طهران بالعمل على إعادة بناء برنامجها النووي الذي استُهدف بضربات أمريكية العام الماضي.

تخوض الولايات المتحدة وإيران مفاوضات بالغة الأهمية بشأن البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى، من بينها الصواريخ، حيث صرّح ترامب بأنه يُفضّل الدبلوماسية، لكنه مستعد لاستخدام القوة في حال فشل المحادثات.

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

شهادات البنوك

أسهل عائد.. تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلي ومصر بعد خفض أسعار الفائدة

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

صورة المتهم

بعد اعتدائه على والدته.. قرار من نيابة المنتزه بالإسكندرية ضد المتهم

مهيب عبد الهادي

مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي

وزير المالية خلال التوفيع

المالية: شراكة مع معلومات الوزراء لتحسين الخدمات والتواصل مع المواطن والمستثمر

البورصة المصرية

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

صورة ارشيفية

أسعار النفط تحوم قرب أعلى مستوياتها في 7 أشهر قبل محادثات أميركا وإيران

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

إعداد منصة رقمية للمساقى الخاصة.. اجتماع رسمي لتحسين منظومة الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي

الصحة: تشكيل لجنة وطنية للروبوت الجراحي.. وإنشاء مركز متخصص للتدريب على تقنياته

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

