وزير الخارجية: الحكومة لديها اهتمام بالغ بتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم الشركات الأجنبية العاملة في مصر.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية اليوم /الأربعاء/ مع تيري بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والنرويج في مجال الطاقة المتجددة.

ورحب الوزير عبد العاطي، خلال اللقاء، بمستوى التعاون القائم بين مصر والشركة النرويجية، التي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مؤكداً أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة لما يمثله هذا القطاع الحيوي من أهمية متزايدة.

كما ثمن خطط الشركة النرويجية لمضاعفة استثماراتها في مصر من خلال إنشاء مصنع توربينات الرياح لتوطين تلك الصناعة في مصر، وكذا إنشاء محطة تحلية المياه تدار بالطاقة الشمسية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لتوسيع أنشطة الشركة في مصر.

و أعرب وزير الخارجية ، عن التقدير لجهود الشركة في تدشين شراكات متعددة لتنفيذ مشروعات كبرى بهدف توطين الصناعات في مصر، مشيراً إلى ما تملكه مصر من مقومات طبيعية وفرص استثمارية وطاقة بشرية.

واستعرض في هذا السياق الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد الأخضر، والمساعي الجارية لتحويل مصر إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مؤكداً دعم مصر الكامل لمشروعات الشركة النرويجية في مصر.

كما أعرب عن التطلع لتعزيز التعاون الثلاثي في القارة الإفريقية لتنفيذ مشروعات تنموية، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، لما توليه مصر من اهتمام بتعزيز التواجد في القارة الإفريقية ودعم المشروعات التنموية.