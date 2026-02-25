قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبدالعاطي: نتطلع لإنشاء مجلس أعمال مصري فلبيني لدفع التبادل التجاري بين البلدين
معلومات الوزراء: 298.2 مليار جنيه صافي استثمارات شركات التأمين خلال 2023/ 2024
درجات الحرارة المُتوقعة اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026
مصر وبريطانيا تبحثان شراكة اقتصادية أعمق وتوسع الاستثمارات الخضراء
كازاخستان .. تحطم طائرة من طراز "سو-30 إس إم" في منطقة كاراغاندا
بعد قليل.. انطلاق فعاليات احتفال الأزهر الشريف بذكرى تأسيسه الـ1086
هجوم الفراعنة في الليجا؟ مرموش هدف برشلونة وثنائية مصرية قد تكتب تاريخًا جديدًا
الهلال الأحمر يمد غزة بمواد غذائية ومستلزمات شتوية عبر «زاد العزة» 146 ويستقبل الدفعة الـ 19 من المصابين
بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة
تحذيرات من متحور انفلونزا خطير قد يتحول إلى جائحة.. ظهر في أمريكا
قرار عاجل من التعليم بصرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير
وفاة والد الفنانة مي عمر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية: الحكومة لديها اهتمام بالغ بتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية

أ ش أ

 أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم الشركات الأجنبية العاملة في مصر.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية اليوم /الأربعاء/ مع تيري بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والنرويج في مجال الطاقة المتجددة.

ورحب الوزير عبد العاطي، خلال اللقاء، بمستوى التعاون القائم بين مصر والشركة النرويجية، التي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مؤكداً أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة لما يمثله هذا القطاع الحيوي من أهمية متزايدة.

كما ثمن خطط الشركة النرويجية لمضاعفة استثماراتها في مصر من خلال إنشاء مصنع توربينات الرياح لتوطين تلك الصناعة في مصر، وكذا إنشاء محطة تحلية المياه تدار بالطاقة الشمسية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لتوسيع أنشطة الشركة في مصر.

و أعرب وزير الخارجية ، عن التقدير لجهود الشركة في تدشين شراكات متعددة لتنفيذ مشروعات كبرى بهدف توطين الصناعات في مصر، مشيراً إلى ما تملكه مصر من مقومات طبيعية وفرص استثمارية وطاقة بشرية.

واستعرض في هذا السياق الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد الأخضر، والمساعي الجارية لتحويل مصر إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مؤكداً دعم مصر الكامل لمشروعات الشركة النرويجية في مصر.

كما أعرب عن التطلع لتعزيز التعاون الثلاثي في القارة الإفريقية لتنفيذ مشروعات تنموية، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، لما توليه مصر من اهتمام بتعزيز التواجد في القارة الإفريقية ودعم المشروعات التنموية.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية الاستثمارات الأجنبية المباشرة دعم الشركات الأجنبية العاملة في مصر الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

شهادات البنوك

أسهل عائد.. تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلي ومصر بعد خفض أسعار الفائدة

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

صورة المتهم

بعد اعتدائه على والدته.. قرار من نيابة المنتزه بالإسكندرية ضد المتهم

مهيب عبد الهادي

مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي

صورة موضوعية

محافظ البحر الأحمر يجتمع مع رئيس الشركة القابضة لتأمين المياه لجميع المدن

حملات رقابية على الأسواق بحي وسط الإسكندرية لمنع التلاعب بالأسعار

حملات رقابية على الأسواق بحي وسط الإسكندرية لمنع التلاعب بالأسعار

إزالة التعديات بأسيوط

إزالة 10 حالات تعد بـ5 مراكز وحي في أسيوط

بالصور

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

إعداد منصة رقمية للمساقى الخاصة.. اجتماع رسمي لتحسين منظومة الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي

الصحة: تشكيل لجنة وطنية للروبوت الجراحي.. وإنشاء مركز متخصص للتدريب على تقنياته

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

