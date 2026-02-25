قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا خارجية مصر والإمارات يؤكدان تنسيق المواقف إزاء غزة والسودان
بطولة سائق توك توك تنقذ 4 أشخاص أصيبوا باختناق داخل بيارة صرف في المنوفية
الحكومة تصدر قرارا بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار
الوزراء: سند المواطن أول طرح مصري لسندات حكومية تستهدف الأفراد بعائد مجزٍ
الدولار يفاجئ الجميع ويتخطى حاجز الـ48 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء
ننشر أول صورة لفرد الأمن المعتدى عليه من رجل أعمال داخل كمبوند في التجمع
وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات
تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير
هتفطر إمتى؟.. موعد أذان المغرب وصلاة التراويح في سابع أيام رمضان 2026
أرقام ومقارنات مع المدربين السابقين.. ماذا قدم توروب في 25 مباراة مع الأهلي؟
محامي فرد أمن التجمع لـ صدى البلد: رجل الأعمال تسبب في أذى نفسي لموكلي
عدوان إسرائيلي جديد ضد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
22 ألف مشروع.. الحكومة تعلن تفاصيل جديدة بشأن "حياة كريمة"

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني
البهى عمرو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تضمنت توفير مخصصات مالية إضافية وسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أنه ووفقًا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة، سيتم تخصيص 15 مليار جنيه إضافية لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى، مع التأكيد على الإسراع في التنفيذ تمهيدًا لبدء العمل في المرحلتين الثانية والثالثة في أقرب وقت ممكن، عقب الانتهاء من المرحلة الأولى.

وأشار إلى أن المبادرة تُعد من أهم المشروعات القومية التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات الأساسية في القرى الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 22 ألف مشروع حتى الآن، شملت قطاعات الصحة والتعليم والمرافق والبنية التحتية.

وأضاف أن المبادرة ركزت على توفير خدمات كانت تفتقر إليها بعض القرى لسنوات طويلة، مثل محطات مياه الشرب، وشبكات الصرف الصحي، والوحدات الصحية، إلى جانب تطوير المدارس وتحسين الخدمات اليومية المرتبطة بحياة المواطنين، مؤكدا أنه مع استكمال المبادرة، من المستهدف الوصول بنسبة التغطية في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي إلى 100% في القرى المستهدفة.

متحدث الحكومة حياة كريمة المستشار محمد الحمصاني الحمصاني السيسي مجلس الوزراء

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

مهيب عبد الهادي

مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي

أرشيفية

ضبط عنصر جنائي غسل 100 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات

المتهم

تاجر مخدرات يفبرك فيديو ويدعي تلفيق ضابط شرطة قضية له

أرشيفية

إحالة عاطل للجنايات بتهمة تعذيب ابنته بمنطقة المرج

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات وإعادة الإنضباط بمراكز ومدن الشرقية

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

