22 ألف مشروع.. الحكومة تعلن تفاصيل جديدة بشأن "حياة كريمة"

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تضمنت توفير مخصصات مالية إضافية وسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أنه ووفقًا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة، سيتم تخصيص 15 مليار جنيه إضافية لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى، مع التأكيد على الإسراع في التنفيذ تمهيدًا لبدء العمل في المرحلتين الثانية والثالثة في أقرب وقت ممكن، عقب الانتهاء من المرحلة الأولى.

وأشار إلى أن المبادرة تُعد من أهم المشروعات القومية التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات الأساسية في القرى الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 22 ألف مشروع حتى الآن، شملت قطاعات الصحة والتعليم والمرافق والبنية التحتية.

وأضاف أن المبادرة ركزت على توفير خدمات كانت تفتقر إليها بعض القرى لسنوات طويلة، مثل محطات مياه الشرب، وشبكات الصرف الصحي، والوحدات الصحية، إلى جانب تطوير المدارس وتحسين الخدمات اليومية المرتبطة بحياة المواطنين، مؤكدا أنه مع استكمال المبادرة، من المستهدف الوصول بنسبة التغطية في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي إلى 100% في القرى المستهدفة.