قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرا خارجية مصر والإمارات يؤكدان تنسيق المواقف إزاء غزة والسودان
بطولة سائق توك توك تنقذ 4 أشخاص أصيبوا باختناق داخل بيارة صرف في المنوفية
الحكومة تصدر قرارا بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار
الوزراء: سند المواطن أول طرح مصري لسندات حكومية تستهدف الأفراد بعائد مجزٍ
الدولار يفاجئ الجميع ويتخطى حاجز الـ48 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء
ننشر أول صورة لفرد الأمن المعتدى عليه من رجل أعمال داخل كمبوند في التجمع
وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات
تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير
هتفطر إمتى؟.. موعد أذان المغرب وصلاة التراويح في سابع أيام رمضان 2026
أرقام ومقارنات مع المدربين السابقين.. ماذا قدم توروب في 25 مباراة مع الأهلي؟
محامي فرد أمن التجمع لـ صدى البلد: رجل الأعمال تسبب في أذى نفسي لموكلي
عدوان إسرائيلي جديد ضد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حققت 12% نموا خلال عام.. قفزة تاريخية في صادرات الصناعات الغذائية المصرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية طفرة غير مسبوقة خلال عام 2025، لتصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 6.8 مليار دولار، بما يعكس تصاعد دور القطاع كأحد المحركات الرئيسية للنقد الأجنبي والنمو الصناعي في الاقتصاد الوطني.

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن تحقيق صادرات القطاع زيادة قدرها 711 مليون دولار مقارنة بعام 2024 الذي سجل 6.1 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي بلغ 12%، وهو أعلى معدل نمو يتم تسجيله في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية، مدفوعاً بارتفاع الطلب الخارجي وتحسن تنافسية المنتج المصري واتساع قاعدة الأسواق المستقبلة.

وأشار المجلس إلى أن أداء الصادرات خلال الفترة من 2015 إلى 2025 يعكس مساراً تصاعدياً مستقراً، حيث ارتفعت من 2.7 مليار دولار في عام 2015 إلى 2.7 مليار دولار في 2016، ثم 2.8 مليار دولار في 2017، و3.0 مليارات دولار في 2018، و3.3 مليارات دولار في 2019، واستقرت عند 3.3 مليارات دولار في 2020، قبل أن تقفز إلى 4.0 مليارات دولار في 2021، ثم 4.6 مليارات دولار في 2022، و5.4 مليارات دولار في 2023، وصولاً إلى 6.1 مليارات دولار في 2024، ثم 6.8 مليارات دولار في 2025.

وأكد المجلس أن هذا النمو يعكس نجاح السياسات الداعمة للتصدير، وتطور قدرات الشركات المصرية في الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة الغذائية، إلى جانب التوسع في فتح أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا وأوروبا، بما يعزز من مكانة الصناعات الغذائية كأحد أهم القطاعات التصديرية في مصر.

وتوقع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، استمرار الأداء الإيجابي لصادرات الصناعات الغذائية خلال الفترة المقبلة، في ظل خطط التوسع الإنتاجي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، مع التركيز على تنويع الأسواق ورفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

الصادرات الغذائية السلع الغذائية صادرات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

مهيب عبد الهادي

مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي

ترشيحاتنا

أرشيفية

ضبط عنصر جنائي غسل 100 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات

المتهم

تاجر مخدرات يفبرك فيديو ويدعي تلفيق ضابط شرطة قضية له

أرشيفية

إحالة عاطل للجنايات بتهمة تعذيب ابنته بمنطقة المرج

بالصور

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع
وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع
وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات وإعادة الإنضباط بمراكز ومدن الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار
وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار
وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة

فيديو

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد