رئيس الوزراء يعتمد حوافز استثمارية جغرافية لتعميق التصنيع المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي
وزيرا خارجية مصر والإمارات يؤكدان تنسيق المواقف إزاء غزة والسودان
بطولة سائق توك توك تنقذ 4 أشخاص أصيبوا باختناق داخل بيارة صرف في المنوفية
الحكومة تصدر قرارا بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار
الوزراء: سند المواطن أول طرح مصري لسندات حكومية تستهدف الأفراد بعائد مجزٍ
الدولار يفاجئ الجميع ويتخطى حاجز الـ48 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء
ننشر أول صورة لفرد الأمن المعتدى عليه من رجل أعمال داخل كمبوند في التجمع
وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات
تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير
هتفطر إمتى؟.. موعد أذان المغرب وصلاة التراويح في سابع أيام رمضان 2026
أرقام ومقارنات مع المدربين السابقين.. ماذا قدم توروب في 25 مباراة مع الأهلي؟
محامي فرد أمن التجمع لـ صدى البلد: رجل الأعمال تسبب في أذى نفسي لموكلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مبادرة «أبواب الخير».. توزيع 40 ألف كرتونة على الأسر الأولى بالرعاية بالمساكن البديلة للعشوائيات

محافظ القاهرة
مريم عزت

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم إطلاق فعاليات مبادرة  “ أبواب الخير ” من منطقة الأسمرات، إحدى مشروعات الدولة الرائدة لتوفير السكن الملائم والحياة الكريمة للمواطنين.

وذلك في إطار توجيهات  الرئيس. عبد الفتاح السيسي، بإطلاق مبادرة «أبواب الخير» لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، والتي اطلقها د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من العاصمة الجديدة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المبادرة تستهدف توزيع 40 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالمساكن البديلة للعشوائيات، ومنها مناطق الأسمرات، ومعًا، وأهالينا، والمحروسة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية خلال الشهر الكريم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بملف الحماية الاجتماعية، وتحرص على إطلاق المبادرات النوعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز قيم التكافل والتضامن بين أبناء الوطن.

وثمّن محافظ القاهرة الدور المحوري الذي يقوم به صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تقدم كامل الدعم اللوجستي والتنسيقي لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق قواعد بيانات دقيقة، وبما يحقق الشفافية والعدالة في التوزيع.

وأكد محافظ القاهرة على استمرار محافظة القاهرة في دعم وتنفيذ المبادرات الرئاسية والمجتمعية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وترسيخًا لمسار التنمية الشاملة التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

وتأتي مبادرة «أبواب الخير» بتنظيم من صندوق تحيا مصر، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير الدعم الغذائي للأسر الأولى بالرعاية، خاصة بالمناطق البديلة للعشوائيات.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مبادرة " أبواب الخير " الأسمرات

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

مهيب عبد الهادي

مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي

ميزات هاتف Realme C83 5G

بميزات ثورية ريلمي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

سامسونج

سامسونج تستعد للكشف عن Galaxy S26 في حدث Unpacked 2026

وان بلس 16

تسريب جديد .. وان بلس 16 قادم بحواف شاشة أقل من 1 ملم وبطارية هائلة

وزير النقل يتابع التقدم في أعمال تنفيذ الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع

حملات مكثفة لإزالة الإشغالات وإعادة الإنضباط بمراكز ومدن الشرقية

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

وزير الدفاع يشارك مقاتلي الجيش الثاني الميداني تناول وجبة الإفطار

وزير الدفاع: حماية الوطن تتطلب الحفاظ على الكفاءة القتالية لمواجهة كافة التحديات

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

