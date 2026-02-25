مبادرة «أبواب الخير».. توزيع 40 ألف كرتونة على الأسر الأولى بالرعاية بالمساكن البديلة للعشوائيات

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم إطلاق فعاليات مبادرة “ أبواب الخير ” من منطقة الأسمرات، إحدى مشروعات الدولة الرائدة لتوفير السكن الملائم والحياة الكريمة للمواطنين.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس. عبد الفتاح السيسي، بإطلاق مبادرة «أبواب الخير» لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، والتي اطلقها د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من العاصمة الجديدة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المبادرة تستهدف توزيع 40 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالمساكن البديلة للعشوائيات، ومنها مناطق الأسمرات، ومعًا، وأهالينا، والمحروسة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية خلال الشهر الكريم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بملف الحماية الاجتماعية، وتحرص على إطلاق المبادرات النوعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز قيم التكافل والتضامن بين أبناء الوطن.

وثمّن محافظ القاهرة الدور المحوري الذي يقوم به صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تقدم كامل الدعم اللوجستي والتنسيقي لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق قواعد بيانات دقيقة، وبما يحقق الشفافية والعدالة في التوزيع.

وأكد محافظ القاهرة على استمرار محافظة القاهرة في دعم وتنفيذ المبادرات الرئاسية والمجتمعية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وترسيخًا لمسار التنمية الشاملة التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

وتأتي مبادرة «أبواب الخير» بتنظيم من صندوق تحيا مصر، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير الدعم الغذائي للأسر الأولى بالرعاية، خاصة بالمناطق البديلة للعشوائيات.