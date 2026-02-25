قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا: تحطم مقاتلة حربية من طراز إف-16 ومصرع قائدها
لو مسافر .. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026
وزير الرياضة: نعمل على تطوير مراكز الشباب بما يخدم ويصب في صالح الشباب والأسر المصرية
إيران ترفض اتهامات ترامب لها بتطوير صواريخ عابرة للقارات تهدد الولايات المتحدة
خطاب "حالة الاتحاد" .. ترامب : نعمل جاهدين على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
قاربت الساعتين.. كلمة ترامب هي الأطول في تاريخ خطابات حالة الاتحاد
بينا كيميا رهيبة.. يارا السكري: مبحسش إني قلقانة على نفسي وأنا بشتغل مع أحمد العوضي
بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا
بين الرقم التاريخي والاستحقاق المرتقب.. ماذا تعني عودة ماييلي للتسجيل قبل مواجهة الزمالك؟
وقع في موقفٍ محرج وكشف حقيقة راتبه.. زيزو في مصيدة رامز ليفل الوحش
أغرب تجربة.. هل يمكن استبدال مياه الريدياتير بالـ "كولا"؟
بعد تصدر الزمالك الدوري.. خالد الغندور: أنا الأول بتعبي
أخبار العالم

أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الوطني التركية اليوم الأربعاء تحطم طائرة مقاتلة حربية من طراز "إف-16" في محافظة "باليكيسير" الواقعة شمال غربي البلاد، ومصرع قائدها.

وأفادت الوزارة - في بيان أوردته قناة "تي آر تي" التركية في نسختها الإنجليزية - بأنه تم فقدان الاتصال اللاسلكي ومعلومات التتبع مع الطائرة عقب إقلاعها من قيادة القاعدة الجوية التاسعة في باليكسير في حوالي الساعة 12:56 صباح اليوم بالتوقيت المحلي لتركيا.

مشيرة إلى أنه تم شن عمليات بحث وإنقاذ على الفور، حيث تم العثور على الحطام في وقت لاحق.

وأضافت الوزارة أن الحادث أسفر عن مصرع الطيار، معربة عن تعازيها لعائلته، وأكدت أنه سيتم تحديد سبب الحادث من خلال التحقيقات التي سيقوم فريق مختص بإجرائها.

من جانبه، أعرب إسماعيل أوستا أوغلو محافظ باليكيسير عن تعازيه لعائلة الطيار.

