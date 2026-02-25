تركيا: تحطم مقاتلة حربية من طراز "إف-16" ومصرع قائدها

أعلنت وزارة الدفاع الوطني التركية اليوم الأربعاء تحطم طائرة مقاتلة حربية من طراز "إف-16" في محافظة "باليكيسير" الواقعة شمال غربي البلاد، ومصرع قائدها.

وأفادت الوزارة - في بيان أوردته قناة "تي آر تي" التركية في نسختها الإنجليزية - بأنه تم فقدان الاتصال اللاسلكي ومعلومات التتبع مع الطائرة عقب إقلاعها من قيادة القاعدة الجوية التاسعة في باليكسير في حوالي الساعة 12:56 صباح اليوم بالتوقيت المحلي لتركيا.

مشيرة إلى أنه تم شن عمليات بحث وإنقاذ على الفور، حيث تم العثور على الحطام في وقت لاحق.

وأضافت الوزارة أن الحادث أسفر عن مصرع الطيار، معربة عن تعازيها لعائلته، وأكدت أنه سيتم تحديد سبب الحادث من خلال التحقيقات التي سيقوم فريق مختص بإجرائها.

من جانبه، أعرب إسماعيل أوستا أوغلو محافظ باليكيسير عن تعازيه لعائلة الطيار.