متحدث الحكومة :ضخ 15 مليار جنيه إضافية للإسراع في تنفيذ مبادرة حياة كريمة

أكد المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم (الأربعاء)، على نجاح الحكومة في تحقيق التنمية المتكاملة داخل القرى بفضل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات الأساسية في المناطق الأكثر احتياجا.

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية عبر قناة (اكسترا نيوز) الإخبارية، :" إنه في إطار هذه الجهود سيتم ضخ 15 مليار جنيه إضافية للإسراع من تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بهدف الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى وسرعة العمل على تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة في أقرب فرصة ممكنة".

وأشار إلى أن الحكومة قامت برفع مستوى الخدمات وتوفيرها في العديد من القرى سواء من صرف صحي ومحطات مياه وتوفير المياه النظيفة ودفع بخطط للنهوض بقطاعي الصحة والتعليم وأيضا بالخدمات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.