فى ذكراه.. قصة آخر 5 أيام بحياة أحمد عقل

تحل اليوم الأربعاء 25 فبراير، تاريخ وفاة الفنان أحمد عقل، الذي ولد في 3 أغسطس عام 1938، حيث رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2008، عن عمر يناهز 74 عاما إثر إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية.

مسيرة أحمد عقل الفنية

اسمه أحمد ابراهيم عقل من مواليد محافظة الدقهلية عام 1938. والتحق بكلية الآداب قسم اللغة الانجليزية، وبعد تخرجه عمل مدرسا لمدة 7 سنوات، ثم أسس المسرح المدرسي وكان تلاميذه في تلك الفترة الفنان الراحل يونس شلبي.

بدأ عمله في المجال الفني من خلال خشبة المسرح ثم انتقل منه إلى التليفزيون ثم السينما، حيث كانت البداية من خلال الأدوار المساعدة والتي أكد من خلالها تميزه، فهو يضيف إلي الدور الذي يشارك فيه ثقلا وتميزا ربما لا يكون قد حصل علي البطولة المطلقة طوال مشواره الفني الذي جاوز الأربعين عاما، إلا أنه بلا شك ترك بصمة واضحة في كل عمل قدمه حتي استطاع المخرج شريف عرفة أن يشركه مع الزعيم عادل إمام في فيلمه الأشهر (الإرهاب والكباب).

وفاة أحمد عقل

وفي 25 من فبراير عام 2008، رحل أحمد عقل عن عمر ناهز الـ 74 عاما إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية نقل علي إثرها إلى مستشفى دار الفؤاد لمدة 5 أيام.

وشيعت جنازته بعد صلاة العصر من نفس اليوم بمسجد الحصري، في مدينة السادس من أكتوبر، وأقيم العزاء بمسجد الكواكبي، في العجوزة باليوم التالي من رحيله.