قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركيا: تحطم مقاتلة حربية من طراز إف-16 ومصرع قائدها
لو مسافر .. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026
وزير الرياضة: نعمل على تطوير مراكز الشباب بما يخدم ويصب في صالح الشباب والأسر المصرية
إيران ترفض اتهامات ترامب لها بتطوير صواريخ عابرة للقارات تهدد الولايات المتحدة
خطاب "حالة الاتحاد" .. ترامب : نعمل جاهدين على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
قاربت الساعتين.. كلمة ترامب هي الأطول في تاريخ خطابات حالة الاتحاد
بينا كيميا رهيبة.. يارا السكري: مبحسش إني قلقانة على نفسي وأنا بشتغل مع أحمد العوضي
بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا
بين الرقم التاريخي والاستحقاق المرتقب.. ماذا تعني عودة ماييلي للتسجيل قبل مواجهة الزمالك؟
وقع في موقفٍ محرج وكشف حقيقة راتبه.. زيزو في مصيدة رامز ليفل الوحش
أغرب تجربة.. هل يمكن استبدال مياه الريدياتير بالـ "كولا"؟
بعد تصدر الزمالك الدوري.. خالد الغندور: أنا الأول بتعبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراها.. قصة حجز الضرائب على أموال بديعة مصابني

بديعة مصابني
بديعة مصابني
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة بديعة مصابني حيث ولدت في مثل هذا اليوم 25 فبراير 1892 بدمشق لأب لبنانى وأم سورية تُدعى جميلة الشاغورى، توفى والدها وهى فى سن صغيرة فهاجرت مع والدتها إلى أمريكا الجنوبية.

أتت إلى مصر في عام 1919 بهدف البحث عن خال ثرى لها لأنهم كانوا يعانون من فقر شديد، لكن بعد رحلة طويلة من البحث وجدوه توفى.

مسيرة بديعة مصابني الفنية 

تعلمت بديعة الرقص والغناء وبدأت عالم الفن كممثلة صغيرة في فرقة جورج أبيض ،جاءت نقطة إنطلاق بديعة الحقيقية نحو الشهرة والمجد بلقائها بالثنائى نجيب الريحاني وبديع خيرى وإنضمامها إلى فرقة الريحانى .

ساعدتها مقوماتها الشخصية والأنثويه وقدرتها على الرقص والغناء لتكون محط أنظار الكل، وكانت تُلقب من قبل معجبيها بملكة المسرح، عميدة الرقص الشرقي، ملكة عماد الدين، بدعدع ..

أسست بديعة كازينو بديعة فى ميدان الأوبرا سنة 1929، إبتدعت رقصة خاصه بها عرفت برقصة بديعة ..

كان يعتبر الكازينو والفرقة بمثابة أكاديمية للفنون حيث تخرج منه أكبر نجوم الفن في ذلك الوقت، وكان من رواد الكازينو الأدباء والفنانين وكانوا يتخذون من الحديقة مكاناً لندواتهم ولقاءاتهم ..

من أشهر نجوم الفن الذين خرجوا من فرقتها بشارة واكم، محمد فوزى، فريد الأطرش، إسماعيل يس، تحية كاريوكا، زينات صدقي، حورية محمد، محمد الكحلاوي، محمد عبد المطلب ..

ظلت بديعة تتربع على عرش المسرح الإستعراضى نحو 30 عاماً وتزوجت بديعة من نجيب الريحاني سنة 1925 وإستمر زواجهما حتى عام 1949، وكان ذلك قبل وفاته بأشهر قليلة ..

أسست بديعة شركة للإنتاج السينمائي سنة 1936 وقامت بإنتاج فيلم " ملكة المسارح" والذى قامت ببطولته مع مجموعة من الفنانين ولكنه لم يلقى نجاح وبسببه حجزت الضرائب على ممتلكاتها ..

جمعت بديعة أموالها وقيل إنها إحتالت لكى تخرج من مصر بإستخدام جواز سفر مزور حتى أنها لم تخبر أحد حتى المقربين منها وكان هذا عامه 1950 ..

توفت بديعة فى 23 يوليو عام 1974 عن عمر يناهز 82 عاماً ..

بديعة مصابني الفنانة بديعة مصابني أعمال بديعة مصابني أفلام بديعة مصابني ذكرى ميلاد بديعة مصابني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

شهادات البنوك

أسهل عائد.. تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلي ومصر بعد خفض أسعار الفائدة

كفارة الجماع في نهار رمضان

كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

صورة المتهم

بعد اعتدائه على والدته.. قرار من نيابة المنتزه بالإسكندرية ضد المتهم

ترشيحاتنا

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

محمد عبد المنصف

الجمهور ظلمها.. محمد عبد المنصف يكشف تفاصيل زواجه الثاني

نجوى فؤاد

مبقدرش أدخل الحمام لوحدي.. نجوى فؤاد تكشف أمنيتها في ليلة القدر

بالصور

أغرب تجربة.. هل يمكن استبدال مياه الريدياتير بالـ "كولا"؟

سائل تبريد السيارة الريدياتير
سائل تبريد السيارة الريدياتير
سائل تبريد السيارة الريدياتير

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

في أقل من ساعة .. طريقة عمل أصابع البقلاوة بالمنزل

طريقة عمل أصابع البقلاوة
طريقة عمل أصابع البقلاوة
طريقة عمل أصابع البقلاوة

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

الإعلامية ياسمين الخطيب
الإعلامية ياسمين الخطيب
الإعلامية ياسمين الخطيب

فيديو

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد