قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قليل .. أولى جلسات محاكمة المتهم بضرب فرد أمن في كومبوند بالتجمع
«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها
الفنان محمد القس: مسلسل «حد أقصى» يسلط الضوء على قضية غسيل الأموال من زاوية إنسانية
ليلة المفاجآت الكبرى في دوري أبطال أوروبا.. إنتر ميلان يسقط أمام بودو جليمت.. ورباعي يحجز بطاقة العبور إلى ثمن النهائي
صامد وثابت رغم الظروف .. لاعب الزمالك السابق يتغنّى بجمهور الأبيض
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25-2-2026 .. والقنوات الناقلة
بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء
التعليم : غداً ..آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس
«قاللي ألفاظ خادشة».. قرار بشأن مندوب توصيل متهم بالتحـ.ـرش بسيدة في الدقي
بعد الفوز على زد.. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز في الدوري
أحد نجوم كرة القدم الكبار .. حسام حسن ينعى مصطفى رياض
واشنطن تحذّر أوكرانيا من استهداف المصالح الأمريكية في كازاخستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تصاعد درامي .. عتاب ومصالحة ومهمة خطيرة في الحلقة الثامنة من «عين سحرية»

عصام عمر و سماء ابراهيم
عصام عمر و سماء ابراهيم
أوركيد سامي

شهدت الحلقة الثامنة  من مسلسل «عين سحرية» تصاعدًا دراميًا ملحوظًا، إذ انطلقت الأحداث بمشهد إنساني مؤثر جمع عادل بوالدته نوال، بعدما واجهها بقرارها طرده من المنزل دون منحه فرصة للدفاع عن نفسه أو توضيح موقفه. وسرعان ما تحوّل العتاب إلى لحظة مصالحة مؤثرة، بعدما قدمت الأم اعتذارها لابنها، ليبادر عادل بإهدائها حلقًا ذهبيًا تعبيرًا عن حبه، لتُطوى صفحة الخلاف بينهما.
وعلى جانب آخر من الأحداث، ظهر أيمن الأسيوطي، صاحب محل التوكيلات، خلال حديث متوتر مع المحامي راغب بشأن مكالمة ابتزاز تلقاها بسبب فيديو مُصور له. ودارت المناقشات حول صفقة مواد مثيرة للجدل، حيث نصحه المحامي بمغادرة البلاد سريعًا قبل أن يتم تسليمه للشرطة. إلا أن مجرى الأحداث انقلب رأسًا على عقب، بعدما تمكن عادل وزكي من تسليم الفيديوهات للجهات الأمنية، لتلقي الشرطة القبض على الأسيوطي.
كما تضمنت الحلقة مكالمة بين المحامي ذكي وعادل، تم خلالها تكليفه بمهمة جديدة تستهدف شخصًا يُدعى شهاب الصفطاوي في منطقة جاردن سيتي، ما يمهد لمرحلة أكثر تعقيدًا في مسار الأحداث.
وفي سياق متصل، عرضت الدكتورة أسماء، صديقة عادل، الانضمام إلى فريقه، وبدأت مهمتها الأولى بتسليم مبلغ 2000 دولار دعمًا للتحرك الجديد. بينما تلقى عادل اتصالًا من شقيقه حسن يخبره بقدوم مالك الشقة برفقة شخص غريب لمعاينتها تمهيدًا لبيعها، ما يضيف ضغوطًا جديدة على البطل.
واختُتمت الحلقة بمشهد مشوق، حيث تنكر عادل في شخصية موظف جديد، وتسلل إلى مكتب شهاب الصفطاوي لسرقة مفتاح المكتب وتركيب كاميرات مراقبة، في خطوة تعكس تصاعد وتيرة الإثارة والتشويق.
المسلسل يضم نخبة من النجوم، إلى جانب عصام عمر، منهم باسم سمرة، عمرو عبد الجليل، سما إبراهيم، وجنا الأشقر، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج السدير مسعود.

عين سحرية اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

الطفل محمد التائه في مياه العلمين

جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

شهادات البنوك

أسهل عائد.. تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلي ومصر بعد خفض أسعار الفائدة

كفارة الجماع في نهار رمضان

كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

ترشيحاتنا

ايتن عامر

بفستان الفرح.. آيتن عامر تشارك كواليس "كلهم بيحبوا مودي"

هدي المفتي

هدى المفتي تواجه خسارة شعرها بسبب الكيماوي في مسلسل سوا سوا

مسلسل " اتنين غيرنا "

فركش مسلسل " اتنين غيرنا" لدينا الشربيني و أسر ياسين

بالصور

في أقل من ساعة .. طريقة عمل أصابع البقلاوة بالمنزل

طريقة عمل أصابع البقلاوة
طريقة عمل أصابع البقلاوة
طريقة عمل أصابع البقلاوة

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

الإعلامية ياسمين الخطيب
الإعلامية ياسمين الخطيب
الإعلامية ياسمين الخطيب

برغم تراجع الأنفلونزا .. تحذير جديد من فيروس ثلاثي العدوى

تحذير من أنتشار فيروس ثلاثي العدوى
تحذير من أنتشار فيروس ثلاثي العدوى
تحذير من أنتشار فيروس ثلاثي العدوى

البروكلي من خضار «مكروه للأطفال» إلى سوبرفوود .. يحارب الالتهاب ويُدعّم صحة القلب

فوائد تناول البروكلي
فوائد تناول البروكلي
فوائد تناول البروكلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد