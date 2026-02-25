تصاعد درامي .. عتاب ومصالحة ومهمة خطيرة في الحلقة الثامنة من «عين سحرية»

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل «عين سحرية» تصاعدًا دراميًا ملحوظًا، إذ انطلقت الأحداث بمشهد إنساني مؤثر جمع عادل بوالدته نوال، بعدما واجهها بقرارها طرده من المنزل دون منحه فرصة للدفاع عن نفسه أو توضيح موقفه. وسرعان ما تحوّل العتاب إلى لحظة مصالحة مؤثرة، بعدما قدمت الأم اعتذارها لابنها، ليبادر عادل بإهدائها حلقًا ذهبيًا تعبيرًا عن حبه، لتُطوى صفحة الخلاف بينهما.

وعلى جانب آخر من الأحداث، ظهر أيمن الأسيوطي، صاحب محل التوكيلات، خلال حديث متوتر مع المحامي راغب بشأن مكالمة ابتزاز تلقاها بسبب فيديو مُصور له. ودارت المناقشات حول صفقة مواد مثيرة للجدل، حيث نصحه المحامي بمغادرة البلاد سريعًا قبل أن يتم تسليمه للشرطة. إلا أن مجرى الأحداث انقلب رأسًا على عقب، بعدما تمكن عادل وزكي من تسليم الفيديوهات للجهات الأمنية، لتلقي الشرطة القبض على الأسيوطي.

كما تضمنت الحلقة مكالمة بين المحامي ذكي وعادل، تم خلالها تكليفه بمهمة جديدة تستهدف شخصًا يُدعى شهاب الصفطاوي في منطقة جاردن سيتي، ما يمهد لمرحلة أكثر تعقيدًا في مسار الأحداث.

وفي سياق متصل، عرضت الدكتورة أسماء، صديقة عادل، الانضمام إلى فريقه، وبدأت مهمتها الأولى بتسليم مبلغ 2000 دولار دعمًا للتحرك الجديد. بينما تلقى عادل اتصالًا من شقيقه حسن يخبره بقدوم مالك الشقة برفقة شخص غريب لمعاينتها تمهيدًا لبيعها، ما يضيف ضغوطًا جديدة على البطل.

واختُتمت الحلقة بمشهد مشوق، حيث تنكر عادل في شخصية موظف جديد، وتسلل إلى مكتب شهاب الصفطاوي لسرقة مفتاح المكتب وتركيب كاميرات مراقبة، في خطوة تعكس تصاعد وتيرة الإثارة والتشويق.

المسلسل يضم نخبة من النجوم، إلى جانب عصام عمر، منهم باسم سمرة، عمرو عبد الجليل، سما إبراهيم، وجنا الأشقر، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج السدير مسعود.