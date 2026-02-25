قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها
الفنان محمد القس: مسلسل «حد أقصى» يسلط الضوء على قضية غسيل الأموال من زاوية إنسانية
ليلة المفاجآت الكبرى في دوري أبطال أوروبا.. إنتر ميلان يسقط أمام بودو جليمت.. ورباعي يحجز بطاقة العبور إلى ثمن النهائي
صامد وثابت رغم الظروف .. لاعب الزمالك السابق يتغنّى بجمهور الأبيض
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25-2-2026 .. والقنوات الناقلة
بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء
التعليم : غداً ..آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية للمدارس
«قاللي ألفاظ خادشة».. قرار بشأن مندوب توصيل متهم بالتحـ.ـرش بسيدة في الدقي
بعد الفوز على زد.. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز في الدوري
أحد نجوم كرة القدم الكبار .. حسام حسن ينعى مصطفى رياض
واشنطن تحذّر أوكرانيا من استهداف المصالح الأمريكية في كازاخستان
شقيق ضحية بورسعيد يكشف «كلمة السر» في الجريمة.. اتهامات مُثيرة لفتاة من العائلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

في أقل من ساعة .. طريقة عمل أصابع البقلاوة بالمنزل

طريقة عمل أصابع البقلاوة
طريقة عمل أصابع البقلاوة
آية التيجي

تعتبر أصابع البقلاوة من أشهر الحلويات الشرقية التي لا تخلو منها العزومات والمناسبات، وتتميز بطبقاتها الهشة وحشوتها الغنية بالمكسرات. 

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة سهلة ومضمونة لعمل أصابع البقلاوة في البيت بنتيجة زي الجاهزة بالظبط.

طريقة عمل أصابع البقلاوة

طريقة عمل أصابع البقلاوة

مكونات أصابع البقلاوة:
لفة جلاش (رقائق فيلو)
2 كوب مكسرات مطحونة خشن (سوداني أو جوز أو فستق حسب الرغبة)
½ كوب سكر
ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)
كوب سمن بلدي أو زبدة مذابة
مكونات الشربات:
2 كوب سكر
كوب ماء
عصرة ليمون
فانيليا

طريقة عمل أصابع البقلاوة

طريقة التحضير:
ـ لتحضير الشربات أولاً: في حلة على النار نضع السكر والماء ونقلب حتى الغليان، ثم نضيف عصرة الليمون ونتركه يغلي 10 دقائق، وفي النهاية نضيف الفانيليا ونتركه يبرد تمامًا.

ـ لتحضير الحشوة: نخلط المكسرات مع السكر والقرفة جيدًا.

ـ لتجهيز الجلاش: نفرد ورقتين من الجلاش وندهنهما بالسمن.

طريقة عمل أصابع البقلاوة

ـ نضع كمية مناسبة من الحشوة على الطرف.
ـ نلف الجلاش على شكل رول رفيع ونضغط بخفة.
ـ نكرر الخطوات حتى انتهاء الكمية.
ـ نرص أصابع البقلاوة في صينية مدهونة سمن، وندهن الوجه بالسمن جيدًا.
ـ تدخل فرن ساخن على درجة 180 مئوية لمدة 25–30 دقيقة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.
ـ فور خروجها من الفرن، يُصب عليها الشربات البارد وتُترك حتى تتشرب تمامًا.

طريقة عمل أصابع البقلاوة

نصائح لنجاح الوصفة

ـ يجب ان يكون الشربات بارد والبقلاوة ساخنة.
ـ لا تكثري من الحشوة حتى لا تتفتح أثناء الخبز.
ـ يمكن تزيين الوجه بفستق مطحون لمظهر جذاب.

طريقة عمل أصابع البقلاوة وصفة فاطمة أبو حاتي حلويات شرقية سهلة طريقة البقلاوة بالجلاش طريقة عمل الشربات بقلاوة بالمكسرات حلويات رمضان بقلاوة مقرمشة في البيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

الطفل محمد التائه في مياه العلمين

جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

شهادات البنوك

أسهل عائد.. تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلي ومصر بعد خفض أسعار الفائدة

كفارة الجماع في نهار رمضان

كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

ترشيحاتنا

الشيخ أسامة الحديدي يتلو آيات بينات من سورة المائدة

بصوت ندي.. تلاوة الشيخ أسامة الحديدي لآيات من سورة المائدة أثناء صلاة العشاء

قصة سورة يس كاملة

قصة سورة يس كاملة.. فيها 5 أسرار لدخول صانع الأصنام الجنة

قراء دولة التلاوة

قراء دولة التلاوة يحيون سابع ليالي رمضان بتلاوات ندية في المساجد الكبرى

بالصور

في أقل من ساعة .. طريقة عمل أصابع البقلاوة بالمنزل

طريقة عمل أصابع البقلاوة
طريقة عمل أصابع البقلاوة
طريقة عمل أصابع البقلاوة

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

الإعلامية ياسمين الخطيب
الإعلامية ياسمين الخطيب
الإعلامية ياسمين الخطيب

برغم تراجع الأنفلونزا .. تحذير جديد من فيروس ثلاثي العدوى

تحذير من أنتشار فيروس ثلاثي العدوى
تحذير من أنتشار فيروس ثلاثي العدوى
تحذير من أنتشار فيروس ثلاثي العدوى

البروكلي من خضار «مكروه للأطفال» إلى سوبرفوود .. يحارب الالتهاب ويُدعّم صحة القلب

فوائد تناول البروكلي
فوائد تناول البروكلي
فوائد تناول البروكلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد