في أقل من ساعة .. طريقة عمل أصابع البقلاوة بالمنزل

تعتبر أصابع البقلاوة من أشهر الحلويات الشرقية التي لا تخلو منها العزومات والمناسبات، وتتميز بطبقاتها الهشة وحشوتها الغنية بالمكسرات.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة سهلة ومضمونة لعمل أصابع البقلاوة في البيت بنتيجة زي الجاهزة بالظبط.

طريقة عمل أصابع البقلاوة

مكونات أصابع البقلاوة:

لفة جلاش (رقائق فيلو)

2 كوب مكسرات مطحونة خشن (سوداني أو جوز أو فستق حسب الرغبة)

½ كوب سكر

ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

كوب سمن بلدي أو زبدة مذابة

مكونات الشربات:

2 كوب سكر

كوب ماء

عصرة ليمون

فانيليا

طريقة التحضير:

ـ لتحضير الشربات أولاً: في حلة على النار نضع السكر والماء ونقلب حتى الغليان، ثم نضيف عصرة الليمون ونتركه يغلي 10 دقائق، وفي النهاية نضيف الفانيليا ونتركه يبرد تمامًا.

ـ لتحضير الحشوة: نخلط المكسرات مع السكر والقرفة جيدًا.

ـ لتجهيز الجلاش: نفرد ورقتين من الجلاش وندهنهما بالسمن.

ـ نضع كمية مناسبة من الحشوة على الطرف.

ـ نلف الجلاش على شكل رول رفيع ونضغط بخفة.

ـ نكرر الخطوات حتى انتهاء الكمية.

ـ نرص أصابع البقلاوة في صينية مدهونة سمن، وندهن الوجه بالسمن جيدًا.

ـ تدخل فرن ساخن على درجة 180 مئوية لمدة 25–30 دقيقة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.

ـ فور خروجها من الفرن، يُصب عليها الشربات البارد وتُترك حتى تتشرب تمامًا.

نصائح لنجاح الوصفة

ـ يجب ان يكون الشربات بارد والبقلاوة ساخنة.

ـ لا تكثري من الحشوة حتى لا تتفتح أثناء الخبز.

ـ يمكن تزيين الوجه بفستق مطحون لمظهر جذاب.