مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25-2-2026 .. والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 25-2-2026 عددًا من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدّرها مباراة الريال ضد بنفيكا في إياب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ولقاء باريس سان جيرمان مع موناكو.

مواعيد مباريات الدوري المصري

المصري X مودرن سبورت – 9.30 مساء

البنك الأهلي X فاركو – 9.30 مساء

بتروجت X الاتحاد – 9.30 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أتالانتا X بوروسيا دورتموند – 7.45 مساء – beIN Sports HD 4

يوفنتوس X جالاتا سراي – 10 مساء - beIN Sports HD 3

باريس سان جيرمان X موناكو – 10 مساء - beIN Sports HD 2

ريال مدريد X بنفيكا – 10 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

النجمة X النصر – 9 مساء – قناة Thmanyah

الفيحاء X نيوم – 9 مساء - قناة Thmanyah