الكل يعيش الوهم والزمالك ياخد الدوري.. الدردير يثير الجدل بعد فوز الأبيض على زد

احتفل الناقد الرياضي عمرو الدردير بفوز الزمالك على نادي زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الممتاز، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري.

وكتب الدردير عبر حسابه علي فيسبوك “الكل يعيش الوهم والزمالك ياخد الدوري، الزمالك ضد المنطق ، الزمالك ضد المستحيل، انزل مكانك عشان متصدر الدورى وصل، اهو تخيل النادي اللي راكب على جدول الدوري ده عنده ١١ إيقاف قيد ومعهوش فلوس يدفع مستحقات.. مش مكسوفيين”.

ترتيب الزمالك فى جدول الدورى

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 37 نقطة، حصدهم من 17 مباراة، في المقابل، يحتل زد إف سي المركز السابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 18 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على زد

يواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.