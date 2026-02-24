لو خسرنا كل سنة وانت طيب.. الدردير يدعم الزمالك قبل مباراة زد

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير، الدعم لنادي الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز أمام نادى زد .

وكتب الدردير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك :"لازم نكسب زد النهارده , عشان لو اتعادلنا او خسرنا كل سنه وأنت طيب ؟".



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمنافسه“زد إف سي”، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقام مباراة الزمالك وزد اليوم الثلاثاء ،في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة “أون سبورت 1”، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

تاريخ مواجهات الزمالك وزد

لعب الزمالك ضد زد 7 مباريات فقط عبر مشوار الفريقين في الدوري والكأس

حقق الزمالك الفوز في مباراتين وخسر مثلهم وتعادلا في 3 مباريات لتصبح مباراة اليوم فك اشتباك بينهم على مستوى الأرقام التاريخية

وسجل الزمالك 6 أهداف واستقبل مثلهم من زد