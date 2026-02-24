فتحى سند يطرح سؤالا للجماهير حول نتيجة مباراة الزمالك وزد في الدوري

طرح الناقد الرياضى فتحى سند سؤالا للجماهير بشأن نتيجة مباراة الزمالك ونادي زد فى الدورى المصري.

وكتب فتحى سند عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك :"توقعاتكم لنتيجة مباراة الزمالك ونادي زد فى الدورى مساء اليوم ؟".



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمنافسه“زد إف سي”، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقام مباراة الزمالك وزد اليوم الثلاثاء ،في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة “أون سبورت 1”، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

تاريخ مواجهات الزمالك وزد

لعب الزمالك ضد زد 7 مباريات فقط عبر مشوار الفريقين في الدوري والكأس

حقق الزمالك الفوز في مباراتين وخسر مثلهم وتعادلا في 3 مباريات لتصبح مباراة اليوم فك اشتباك بينهم على مستوى الأرقام التاريخية

وسجل الزمالك 6 أهداف واستقبل مثلهم من زد