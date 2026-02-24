قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أرقام الزمالك مع صافرة محمد الغازي قبل لقاء زد
قمة مصرية قطرية في القاهرة.. عبد العاطي والخليفي يرسمان خارطة إنقاذ لبنان والسودان
بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: ملتزمون بالعمل على تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا
أزمة مشجعي السنغال في المغرب تتصاعد.. رئيس الوزراء يلوح بازدواجية المعايير ويطرح خيار «العفو أو الترحيل»
محافظ الوادي: وقف تخصيص أراض زراعية بمناطق الحظر المائي حفاظًا على الخزان الجوفي
موعد أذان المغرب سادس يوم رمضان.. اعرف توقيت الإفطار اليوم
موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة في الدوري المصري
رئيس الأعلى للإعلام: إنهاء البرامج الرياضية منتصف الليل أسعد رؤساء القنوات
حجز قضية سائق محافظ الدقهلية وطالب طب لحيازة مخدرات للنطق بالحكم 30 مارس
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الروسي تعزيز الشراكة الإستراتيجية وتطورات الإقليم
رئيس الوزراء: مخصصات مالية إضافية لتسريع تنفيذ المرحلة الأولى من حياة كريمة
مدبولي: تكليفات رئاسية في ملفات حياة كريمة وسكن كل المصريين وتنفيذ الوحدات المطلوبة بـ الإيجار
توك شو

أخبار التوك شو| استقرار حالة الطقس..انطلاق مبادرة أبواب الخير لدعم الأسر المستحقة.. مصر تستهلك 25 مليون هاتف سنويا

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

نشر موقع صدى البلد الاخباري علي مدار الساعة مجموعة من الاخبار الهامة والعاجلة ومنها..

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر

رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد  الطقس،حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس دافئ إلى مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون باردًا إلى شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، خاصة على أغلب المحافظات وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة في أبرز المدن

القاهرة: 11 صغرى – 21 عظمى

الإسكندرية: 11 – 19

مطروح: 11 – 18

شرم الشيخ: 17 – 23

الغردقة: 14 – 22

الأقصر: 11 – 23

أسوان: 12 – 23

مدبولي يطلق مبادرة "أبواب الخير" لدعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية "أبواب الخير" لدعم الفئات الأسر المستحقة والأولى بالرعاية في شهر رمضان الكريم  .

وأضاف رئيس الوزراء، أننا نقدم يوميا 4.5 مليون وجبة ساخنة من خلال مطابخ صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن عبر المبادرة الرئاسية "أبواب الخير".

مدبولي: 5.5 مليون عبوة مواد غذائية للمواطنين خلال رمضان

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن من نفحات الشهر الكريم أن نجتمع اليوم على الخير من خلال المبادرة الرئاسية أبواب الخير، في تجسيد واضح وهو فتح الخير والبسمة على قلوب المصريين.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته خلال اطلاق مبادرة "أبواب الخير" أن المبادرة جاءت تلبية لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

استشاري تغذية يقدم نصائح مهمة للإفطار الصحي في شهر رمضان

في شهر رمضان، يُعد الإفطار جزءًا مهمًا خاصة بعد صيام يوم  طويل ويتساءل العديد عن أفضل الطرق الصحية للإفطار.

 وفي هذا السياق، كشفت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والمناعة، في حديثها لبرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، عن أهم النصائح للإفطار الصحي في شهر رمضان.

سبب زيادة الخلافات الأسرية في شهر رمضان.. استشاري يوضح

تعد الخلافات الأسرية من القضايا الشائعة التي تتفاقم خلال شهر رمضان، حيث يشهد الكثير من الأزواج والعائلات تصاعدًا في مستوى العصبية والصراعات.

 السؤال المطروح دائمًا هو: هل الصيام هو السبب في هذه العصبية؟ 

في هذا التقرير، نستعرض أسباب زيادة الخلافات الأسرية في رمضان، ونوضح دور الصيام في تفاقم هذه المشكلات.

الصيام ليس السبب المباشر

أكد استشاري العلاقات الأسرية تامر شلبي خلال مداخلته مع برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد أن شهر رمضان لا يُعد سببًا مباشرًا في زيادة الخلافات الأسرية.

تنظيم الاتصالات: مصر تستهلك 25 مليون هاتف سنويا.. ونستهدف تغطية 80% من الاحتياج

أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مصر حققت طفرة في تصنيع الهواتف المحمولة، موضحًا أنه تم إنتاج 3.2 مليون هاتف خلال 2024، ثم ارتفع العدد إلى أكثر من 10 ملايين هاتف في 2025، مع استهداف تجاوز 20 مليون جهاز هذا العام لتغطية أكثر من 80% من احتياجات السوق المحلية.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن السوق المصرية تضم أكثر من 100 مليون خط محمول، باستهلاك سنوي يتراوح بين 20 و25 مليون جهاز، مشيرًا إلى أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجحت في جذب أكثر من 15 علامة تجارية عالمية للتصنيع محليًا، بما يدعم توطين صناعة الإلكترونيات.

الطقس مبادرة أبواب الخير الأفطار الصحي

