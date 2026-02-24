قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ضياء رشوان من البرلمان: لا بد من قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
الأجواء شتوية.. الأرصاد: تحسن نسبي في طقس اليوم وأمطار على بعض المناطق
كريم بدوي: أسيوط لتكرير البترول تغطي 100% من احتياجات صعيد مصر من البنزين
كارثة في غزة.. الأمطار تُغرق خيام النازحين بخان يونس
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تنظيم الاتصالات: مصر تستهلك 25 مليون هاتف سنويا.. ونستهدف تغطية 80% من الاحتياج

البهى عمرو

أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مصر حققت طفرة في تصنيع الهواتف المحمولة، موضحًا أنه تم إنتاج 3.2 مليون هاتف خلال 2024، ثم ارتفع العدد إلى أكثر من 10 ملايين هاتف في 2025، مع استهداف تجاوز 20 مليون جهاز هذا العام لتغطية أكثر من 80% من احتياجات السوق المحلية.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن السوق المصرية تضم أكثر من 100 مليون خط محمول، باستهلاك سنوي يتراوح بين 20 و25 مليون جهاز، مشيرًا إلى أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجحت في جذب أكثر من 15 علامة تجارية عالمية للتصنيع محليًا، بما يدعم توطين صناعة الإلكترونيات.

 

توطين الصناعة

وقال إن توطين الصناعة خفّض فاتورة الاستيراد التي تجاوزت سابقًا ملياري دولار سنويًا، كما أسهم في إنشاء مصانع لملحقات الهاتف مثل الشواحن والسماعات والراوتر، ما يعزز فرص العمل ويحسن خدمات ما بعد البيع ويخفض الأسعار تدريجيًا مع زيادة الإنتاج.

