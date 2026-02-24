تنظيم الاتصالات: مصر تستهلك 25 مليون هاتف سنويا.. ونستهدف تغطية 80% من الاحتياج

أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مصر حققت طفرة في تصنيع الهواتف المحمولة، موضحًا أنه تم إنتاج 3.2 مليون هاتف خلال 2024، ثم ارتفع العدد إلى أكثر من 10 ملايين هاتف في 2025، مع استهداف تجاوز 20 مليون جهاز هذا العام لتغطية أكثر من 80% من احتياجات السوق المحلية.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن السوق المصرية تضم أكثر من 100 مليون خط محمول، باستهلاك سنوي يتراوح بين 20 و25 مليون جهاز، مشيرًا إلى أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجحت في جذب أكثر من 15 علامة تجارية عالمية للتصنيع محليًا، بما يدعم توطين صناعة الإلكترونيات.

توطين الصناعة

وقال إن توطين الصناعة خفّض فاتورة الاستيراد التي تجاوزت سابقًا ملياري دولار سنويًا، كما أسهم في إنشاء مصانع لملحقات الهاتف مثل الشواحن والسماعات والراوتر، ما يعزز فرص العمل ويحسن خدمات ما بعد البيع ويخفض الأسعار تدريجيًا مع زيادة الإنتاج.