ضياء رشوان من البرلمان: لا بد من قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس

كشف الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن هناك 60 دولة في العالم، تحظر استخدام الأطفال للهواتف المحمولة في المدارس.

واقترح خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن يتم تطبيق هذا الحظر في مصر، قائلا: مصر ليست منفصلة عن العالم عندما تناقش تنظيم استخدام الأطفال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن تجربة فرنسا التي اتخذت إجراءات ووضعت قانون جرى التصويت عليه، بخلاف أستراليا وألمانيا التي بدأت هذا الطريق وإنجلترا.

وأشار إلى أن القانون الفرنسي الحالي يحظر استخدام الهاتف المحمول في المراحل الابتدائية والإعدادية في المدارس، حتى المرحلة الثانوية.



وأكد ضرورة تكامل الأدوار بين الوزارات في إعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على إشاعة الفكرة بين الأطفال والكبار المسؤولين عن حماية الأطفال.

وأشار إلى أن العقوبات المالية ليست رادعة للشركات الكبرى لكن العقوبات الجنائية رادعة، وقد تقابلنا إشكاليات.

وتساءل: "هل الطفل نفسه سيكون هناك عقوبة عليه؟"، موضحًا هذه ليست أسئلة فلسفية ولكن إجرائية.

وأكد ضرورة تعاون ولي الأمر والتكامل بين الوزارات والمجالس المتخصصة، وقال إن أكثر من ثلث الحكومة مهتم بهذا الموضوع.

واقترح وزير الدولة للإعلام، تنظيم حملات متناغمة تحت شعار واحد وكل وزارة على تخصصها تدير الحملة، بالإضافة إلى حملات على وسائل التواصل الاجتماعي وتوجيهها لأولياء الأمور والمسؤولين عن الأطفال.

وقال رشوان إن هذه من أسهل القضايا التي يستقبلها المجتمع بترحاب والجميع يشعر بمخاطر تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.