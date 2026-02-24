اتصالات النواب: الدولة المصرية تعد قانونا للذكاء الاصطناعي لنتواكب مع التطور التكنولوجي

كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، عن توجة الدولة إلي اعداد مشروع قانون للذكاء الاصطناعي، موكدا اننا نتواكب دعم الدولة التكنولوجي وحماية المجتمع الدولي.

واضاف بدوي خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الاتصالات بخصوص اعداد قانون لوضع ضوابط حول استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي بان الثقافه والاعلام مهم جدا لحضور هذة المناقشات البناءة للاستماع للراي والراي الاخر.

واضاف بدوي بان الدولة مقبله علي طفرة تكنولوجيه خاصة مع استخدمات الجيل الخامس وهو مايحتم وجود ضوابط لاستخدام التكنولوجيا .

ويشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، ومن بينهم وزير الدولة للإعلام الكاتب الصحفي ضياء رشوان، ووزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، ووزير الاوقاف الدكتور أسامة الأزهري بالاضافة إلي وزير المجالس النيابية المستشار هاني عازر.