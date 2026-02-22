قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في مصر 2026
العمل: لا تسجيل إلكتروني للعمالة غير المنتظمة بشكل شخصي.. والمنح تُصرف للمسجّلين فقط
حبس وغرامة .. عقوبات مشدّدة للمتهمين بالتعدي على فتاة بالضرب في الدقهلية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي
وزير الاستثمار: ربط إلكتروني بين 5 جهات لتسريع خدمات المستثمرين
الأزهر للفتوى: الصيام يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد
والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين
متى يكون المرض مُبررًا للإفطار في رمضان؟ .. الإفتاء توضح
ضربته بالقلم علشان أحتوي الموقف.. ننشر أقوال عمدة ميت عاصم في واقعة إجبار شاب على ارتداء بدلة رقص ببنها
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأحد.. ومفاجأة في عيار 21
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الإفطار والسحور.. برشلونة يضع خطة غذائية خاصة لـ يامال في رمضان

يامال
يامال
إسراء أشرف

أعد الجهاز الفني والطبي لنادي برشلونة خطة خاصة لإدارة مشاركة الجناح الشاب لامين يامال في المباريات القادمة، في ظل تزامنها مع شهر رمضان المبارك.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سيخوض يامال أربع مباريات في الدوري الإسباني تبدأ في الساعة 16:15 عصرا، وهو توقيت يأتي بعد ساعات طويلة من الصيام.

وتشمل الخطة الغذائية التي وضعها الجهاز الطبي والطاقم المتخصص في التغذية تنظيم الوجبات بطريقة تساعد اللاعب على الحفاظ على لياقته البدنية. فور الإفطار، يحرص يامال على تناول التمور مع السوائل لتعويض الجسم عن فقدان السوائل خلال اليوم.

وبعد ذلك، يتم شرب مشروبات إلكتروليتية وحساء لاستعادة الأملاح المعدنية، وهو ما يساعد على إعادة شحن الجسم بالسوائل بشكل سريع.

تتبع الوجبات التالية خطة غذائية دقيقة، حيث تُعطى الأولوية للكربوهيدرات بطيئة الامتصاص مثل الأرز، الحبوب، الشوفان، البطاطس، والخبز، لضمان طاقة مستدامة طوال فترة الصيام.

كما يتم تزويد يامال بكميات كبيرة من البروتين مثل الأسماك والدجاج، بالإضافة إلى الدهون الصحية مثل المكسرات والأفوكادو.

أما وجبة السحور، التي لا تكون وفيرة نظرًا لأن اللاعب غالبًا ما يعود للنوم بعدها، فهي تحتوي على الأطعمة التي تساعد على تجنب العطش في اليوم التالي.

وتشمل السحور الأطعمة الغنية بالأملاح المعدنية مثل منتجات الألبان، البيض، العصائر الطبيعية، وكذلك مخفوقات البروتين التي تم تصميمها خصيصًا لتسهيل عملية امتصاص المكملات الغذائية.

ويعمل الطاقم الفني على تعديل الجداول الزمنية للانتقال السلس بين الروتين اليومي والمباريات، حيث تم وضع هذه الخطة من بداية الشهر لتجنب أي صدمة بدنية للاعب خلال رمضان.

وأكد المدرب هانز فليك في تصريحات صحفية قبل مباراة ليفانتي أن الجهاز الفني يتعامل مع الأمر بشكل طبيعي ولن يتم وضع سيناريوهات استثنائية.

وأضاف أنه سيتم تقييم مستوى يامال البدني في كل مباراة على حدة، حيث يسعى اللاعب للمنافسة بأقصى طاقته في المباريات المقبلة.

برشلونة لامين يامال يامال شهر رمضان اخبار يامال

