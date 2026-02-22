قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز تقسيط زكاة المال؟.. الأزهر للفتوى يوضح
أبعاد التنمية المستدامة في دول حوض النيل.. إصدار جديد يستلهم عبقرية التاريخ ورهانات المستقبل بهيئة الكتاب
قبول دفعة من الأطباء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط بالقوات المسلحة
حال اندلاع حرب أمريكية.. المرشد الإيراني يصدر توجيهات عاجلة
مع اقتراب انضمامة للمنتخب.. أرقام جديدة لـ ناصر منسي
200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر
كنز تحت أفريقيا.. صخر يحكي قصة نار عمرها 2.5 مليار سنة
تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر
فتح أسواق جديدة ودعم الصادرات.. تعزيز التعاون بين وزارتي الخارجية والاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية
سيادة العرب لا تمس.. الأحزاب تهاجم تصريحات السفير الأمريكي
زيادة العصبية والخلافات الأسرية في رمضان.. هل الصيام السبب؟
دولة التلاوة.. الشيخ محمد أحمد حسن يحي ليالي رمضان في الإمارات
أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية تتابع أعمال تطوير نقاط مسار العائلة المقدسة في المحافظات

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، تقريراً اليوم من قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء حول المرور الميدانى لفرق القطاع علي نقاط مسار العائلة المقدسة بعدد من المحافظات وذلك بالتنسيق مع قطاعي الإدارة الاستراتيجية والتعاون الدولي بالوزارة.

وأوضح التقرير أن لجنة من القطاع تابعت أعمال صيانة نقاط مسار العائلة المقدسة فى بعض المحافظات هي ( أسيوط- البحيرة- المنيا ) ورصدت اللجنة خلال الزيارة عدد من الملاحظات فيما يخص قطاعات (الإنارة والتشجير ورفع المخلفات ).

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، بالاستمرار فى المرور الميدانى من قطاع التفتيش على باقى نقاط المسار بالمحافظات لرصد أى ملاحظات وسرعة تلافيها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للمحافظات والجهات المعنية .

وأشارت د.منال عوض إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والبيئة و الوزارات والجهات المعنية بما يسهم فى إبراز القيمة التاريخية والدينية لمسار العائلة المقدسة وتحقيق الاستفادة السياحية والاقتصادية للمحافظات التى يمر بها مسار العائلة المقدسة .

وفى السياق ذاته قامت اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية والبيئة ووزارة السياحة والآثار بزيارات ميدانية تفقدية لمحافظتي شمال سيناء وبورسعيد والتي ضمت قيادات قطاعات التعاون الدولي والإدارة الاستراتيجية والمحميات الطبيعية من الوزارة للوقوف على الموقف التنفيذي الحالى لنقاط المسار وتذليل أى عقبات تحول دون استكمال أعمال التطوير بهما ، وذلك فى إطار خطة الدولة لتنشيط السياحة الدينية .

وقد رصدت اللجنة خلال مرورها الميداني عدداً من الملاحظات الفنية والميدانية التي تتعلق بملفات حيوية شملت كفاءة منظومة الإنارة العامة، وتكثيف أعمال التشجير وتنسيق المواقع، فضلاً عن سرعة رفع المخلفات والإشغالات في المحيط المباشر لنقاط المسار، حيث تم التعامل الفوري مع كافة الملاحظات المرصودة ومعالجتها في حينها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المحلية، مع التأكيد على استمرار التنسيق الدائم مع اللجان الفرعية بالمحافظات لتلافي أي مستجدات أو معوقات طارئة، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لكافة المواقع التاريخية المدرجة بالمسار.

و أكدت الدكتورة منال عوض ، أهمية استمرار جولات المتابعة من قطاع التفتيش والرقابة وقطاعات التعاون الدولي والإدارة الاستراتيجية تباعاً لتشمل كافة المحافظات التي تضم نقاط المسار، وصولاً لتغطية كافة النقاط على مستوى الجمهورية، كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة رفع تقارير دورية حول معدلات الإنجاز ومستوى الصيانة، مشددة على أن هذا المشروع يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية لما له من أبعاد سياحية وتاريخية واقتصادية تتطلب أعلى مستويات الجاهزية والاستدامة في الأداء الميداني.

