خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي.. إسرائيل تستعد لخطوة عسكرية غير مسبوقة منذ سنوات

يقوم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بزيارة رسمية إلى إسرائيل يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 فبراير، وسط توقعات بإعلان خطوة عسكرية إسرائيلية لم تنفذ منذ سنوات، تتمثل في مشاركة أحدث التقنيات الدفاعية المتطورة مع شريك أجنبي.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “هندوستان تايمز”، تسعى الهند إلى تعميق وتوسيع علاقاتها الاستراتيجية والتعاون الأمني مع إسرائيل، في إطار شراكة تشمل التطوير المشترك لأنظمة الدفاع الصاروخي الباليستي، والأسلحة الليزرية المتقدمة، والصواريخ بعيدة المدى، والطائرات بدون طيار.

مذكرة تفاهم أمنية.. وتقنيات غير مسبوقة

ووفقا لصحيفة "معاريف" العبرية، فإنه من المتوقع أن يتم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني بين البلدين، دون التوصل إلى اتفاقية دفاعية شاملة في هذه المرحلة.

ورغم التزام الجانبين الصمت الرسمي حيال تفاصيل الزيارة، فإن إسرائيل وافقت – بحسب التقرير – على مشاركة الهند بأحدث ما لديها من تقنيات دفاعية، بما في ذلك أنظمة الدفاع الليزرية المتقدمة وغيرها من المنظومات الحساسة.

اللافت أن التقرير أشار إلى أن إسرائيل قد تشارك جميع تقنياتها الدفاعية مع الهند، وهو أمر لم يحدث في السنوات الأخيرة، ما يعكس مستوى غير مسبوق من الثقة الاستراتيجية بين الطرفين.

تمهيد سابق وتنسيق رفيع المستوى

وكانت أسس هذا التعاون الأمني الموسع قد وضعت خلال زيارة وزير الدفاع الهندي آر. كيه. سينغ إلى إسرائيل في نوفمبر الماضي، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم أولية أرست ملامح الشراكة الدفاعية الجديدة.

تحركات اقتصادية موازية على الساحة الدولية

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الهند نشاطًا اقتصاديًا مكثفًا على الساحة الدولية؛ إذ وقعت الشهر الماضي اتفاقية تجارية ضخمة بقيمة 200 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي، كما أعلنت التزامها باستثمار نحو 500 مليار دولار في الولايات المتحدة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والزراعة والطيران.

مفاوضات منطقة تجارة حرة بين البلدين

بالتوازي مع الزيارة، يصل وفد إسرائيلي رسمي إلى نيودلهي يوم الاثنين لافتتاح الجولة الأولى من المحادثات العملية بشأن اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين البلدين.

ويأتي هذا الاجتماع تجسيدًا للاتفاقية الإطارية التي وقعها وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي نير بركات ونظيره الهندي وزير التجارة والصناعة بيوش غويال في نوفمبر الماضي، والتي أضفت الطابع الرسمي على مسار التفاوض.

ومن المنتظر أن يناقش الطرفان صياغة البنود التفصيلية للاتفاقية، في إطار مساعٍ للتوصل إلى اتفاق شامل يزيل الحواجز التجارية ويمنح الصناعة الإسرائيلية ميزة تنافسية داخل الاقتصاد الهندي المتسارع النمو.

أرقام تعكس عمق الشراكة

تحتل الهند حاليًا المرتبة الثانية كأكبر شريك تجاري لإسرائيل في آسيا، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية في عام 2025 نحو 5 مليارات دولار، تشمل السلع والخدمات والماس.

ومع اقتراب موعد الزيارة، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت الخطوة العسكرية المرتقبة ستشكل نقطة تحول استراتيجية في العلاقات بين البلدين، وترسم ملامح مرحلة جديدة من التحالف الدفاعي والتكنولوجي بين نيودلهي وتل أبيب.