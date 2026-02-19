الهند: 3 مدارس في نيودلهي تلقت تهديدات إلكترونية بوجود قنابل

أعلنت الشرطة الهندية، تلقي ثلاث مدارس في العاصمة (نيودلهي) تهديدات عبر البريد الإلكتروني تفيد بوجود قنابل بها.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية في نسختها الإنجليزية اليوم الخميس أن فرق من الشرطة وإبطال مفعول القنابل هرعت على الفور إلى المدارس التي تلقت التهديدات، مشيرة إلى إن إدارات هذه المدارس قامت بإجلاء الطلاب والموظفين من المباني كإجراء احترازي أثناء عمليات التفتيش.

وأفادت الشرطة بأنه لم يتم العثور على أي شيء مشبوه خلال عمليات تفتيش المدارس.. مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيقات من أجل تحديد مصدر الرسائل التهديدية.

يشار إلى أن العديد من المدارس والمنشآت الأخرى في جميع أرجاء الهند قد تلقت خلال الفترة الماضية تهديدات إلكترونية تفيد بوجود قنابل بها، والتي ثبت فيما بعد عدم صحتها.