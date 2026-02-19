قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرف 400 جنيه زيادة لتكافل وكرامة اليوم.. رابط الاستعلام
وزير الصناعة : دعم المكون المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري
وزير الزراعة يوجه بإعادة تشغيل المشروعات المتوقفة ودعم كامل للفلاح والمصدرين
"قديم والطالب اتفصل"|التعليم ترد على فيديو اعتداء طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
معلومات الوزراء: بدء تنفيذ إلغاء كارت السفر الورقي في المطارات
البداية بـ تمرة.. نهلة عبد الوهاب توجه نصائح للمواطنين في رمضان
الأكثر دموية منذ 40 عاماً... انهيار جليدي يودي بحياة 8 متزلجين
استطلاع: توقعات برفع الفائدة اليابانية إلى 1% بحلول يونيو المقبل
الذهب قرب 5 آلاف دولار وسط توترات جيوسياسية وترقب بيانات التضخم الأمريكية
بريطانيا تشدّد على ضرورة وقف إطلاق النار في السودان
درجات الحرارة المُتوقعة اليوم الخميس 19 فبراير 2026 | فيديو
الهند: 3 مدارس في نيودلهي تلقت تهديدات إلكترونية بوجود قنابل

أعلنت الشرطة الهندية، تلقي ثلاث مدارس في العاصمة (نيودلهي) تهديدات عبر البريد الإلكتروني تفيد بوجود قنابل بها.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية في نسختها الإنجليزية اليوم الخميس أن فرق من الشرطة وإبطال مفعول القنابل هرعت على الفور إلى المدارس التي تلقت التهديدات، مشيرة إلى إن إدارات هذه المدارس قامت بإجلاء الطلاب والموظفين من المباني كإجراء احترازي أثناء عمليات التفتيش.

وأفادت الشرطة بأنه لم يتم العثور على أي شيء مشبوه خلال عمليات تفتيش المدارس.. مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيقات من أجل تحديد مصدر الرسائل التهديدية.

يشار إلى أن العديد من المدارس والمنشآت الأخرى في جميع أرجاء الهند قد تلقت خلال الفترة الماضية تهديدات إلكترونية تفيد بوجود قنابل بها، والتي ثبت فيما بعد عدم صحتها.

