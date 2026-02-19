قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة​
صاحي ومركز.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن الحكام والڤار
الكرملين: نحث إيران والأطراف الأخرى على ممارسة ضبط النفس
أرقام قياسية لتداول البضائع بميناء دمياط خلال يوم واحد | تفاصيل
وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل
برلماني: مشروع إنشاء صندوق معاشات للمصريين بالخارج يعزز انتماءهم للوطن
مفوض «أونروا»: العائلات في غزة تحتفل بشهر رمضان وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة
خبير مروري: المخالفات المرورية انخفضت بنسبة 25%
بعد ظهور عبلة كامل المفاجئ.. أين عادل إمام؟
فدية الصيام .. اعرف قيمتها وكيفية إخراجها وضوابطها الشرعية
حاتم الرومي: بعض مشروعات الطاقة يتطلب استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه لمد الشبكة التقليدية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يقترب من الحرب مع إيران .. غموض المبُررات ومخاطر غير محسوبة| تقرير

خامنئي وترامب
خامنئي وترامب
القسم الخارجي

تواجه الولايات المتحدة احتمال إطلاق عمل عسكري ضد إيران، قد يمثل اللحظة الأكثر حسمًا في مواجهة استمرت نحو نصف قرن. ومع ذلك، لا يوجد نقاش عام واضح حول الأسباب، أو حول المخاطر التي قد يتعرض لها العسكريون الأمريكيون، أو العواقب الإقليمية المحتملة في حال سقوط النظام الإيراني، وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات هائلة في الشرق الأوسط.

وبحسب مصادر مطلعة، لم يتخذ الرئيس دونالد ترامب قرارًا نهائيًا بعد، لكنه يقترب تدريجيًا من نقطة حاسمة بعد فشل مساعيه الدبلوماسية في تحقيق أي اختراقات. وقد أبلغت قيادة الجيش البيت الأبيض باستعدادها لشن هجوم بحلول نهاية الأسبوع، بعد تكثيف القوة الجوية والبحرية.

ومع ذلك، يفتقر الرأي العام لأي مبرر واضح للحرب، فترامب اكتفى بتكرار تحذيراته لإيران من عواقب عدم التوصل إلى “صفقة”، مع وصف تغيير النظام في طهران بأنه قد يكون “أفضل شيء” يمكن أن يحدث.

المكاسب المحتملة مقابل المخاطر الجسيمة

قد يسعى ترامب من وراء أي عمل عسكري لإيران إلى تعزيز إرثه التاريخي وإعادة ترتيب الحسابات الإقليمية في الشرق الأوسط، مستندًا إلى ضعف إيران الحالي والأزمات الداخلية التي تواجهها الحكومة الإيرانية. كما ينظر إلى الهجوم على النظام الإيراني على أنه فرصة لإظهار القوة الأمريكية وحماية مصالح واشنطن في مواجهة التهديدات النووية والميليشيات الإقليمية.

لكن أي محاولة لتفكيك النظام الإيراني أو تدمير قدرات الحرس الثوري والميليشيات التابعة له قد تتطلب حملة جوية متعددة الأيام، مما يزيد احتمال وقوع ضحايا مدنيين، وخسائر أمريكية محتملة، وأزمات دعائية. كما أن انهيار النظام يمكن أن يخلق فراغًا سياسيًا وانفلاتًا أمنيًا، قد تستغله جهات داخلية وخارجية لتأجيج الصراع.

ويشير الخبراء إلى أن تجربة تغييرات الأنظمة السابقة في العراق وأفغانستان وليبيا تُظهر أن أي هجوم يفتقر إلى خطة واضحة لما بعده يمكن أن يكون كارثيًا. ومع استمرار الغموض حول أهداف ترامب، يظل الرأي العام الأمريكي والأجهزة الحكومية في حالة ترقب وحذر من تداعيات أي خطوة عسكرية محتملة.

غياب الرؤية العامة وتأثيرها على الداخل الأمريكي

افتقار ترامب إلى توضيح المبررات أمام الجمهور والكونغرس يزيد من مخاطر التعرض لانتقادات حادة، خصوصًا مع معارضة واسعة لمزيد من الحروب في الشرق الأوسط وسط عام انتخابي داخلي حساس. بينما قد يغري نجاحه السابق في إزاحة نيكولاس مادورو في فنزويلا بعدم سقوط أي جندي أمريكي برفع مستوى ثقته بتحمله للمخاطر، يبقى الحسم في إيران أكثر تعقيدًا وخطورة.

كما أن أي تحرك أمريكي محتمل سيواجه بالتأكيد تحديات في ضمان استمرار الالتزام بالهدنة، وفرض مراقبة على القوى الإقليمية، وضمان عدم تفاقم الوضع الإنساني والسياسي في إيران والمنطقة.

تظل الولايات المتحدة على شفا لحظة مصيرية، حيث يواجه ترامب اختبارًا مركبًا بين توازن المخاطر والمكاسب التاريخية، وسط ضبابية الأهداف الحقيقية واستراتيجية الضغط على النظام الإيراني.

خامنئي إيران ترامب حرب طهران إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

ترشيحاتنا

دعاء أول يوم في رمضان

دعاء أول يوم رمضان.."اللهم كما بلغتنا شهر رمضان بالصحة والعافية فأعنا فيه على الصيام والقيام"

حملة وعي

أول فيديو لحملة وعي بعنوان هل الإمام الشافعي أول من قال إن السنة النبوية وحي؟

وكيل الأزهر الشريف

احتفال الجامع الأزهر.. الضويني: رمضان فرصة لتجديد الروح والارتقاء بالقلوب نحو الصلاح

بالصور

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد