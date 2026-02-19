سقوط المتهمين بالسطو على سيارة نقل محملة بالتمور في الفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طامية بالفيوم بتاريخ 11 الجارى من قائدى سيارتين نصف نقل، مقيمين بمحافظة الوادى الجديد، بأنهما حال توقفهما بالسيارتين قيادتهما والمحملتان بكمية من التمور على جانب إحدى الطرق بدائرة المركز، تعرضا للسرقة بالإكراه من جانب 3 أشخاص مجهولين، يستقلون سيارة ملاكى وبحوزتهم أسلحة نارية.

وذكرا أنهم قاموا بتهديدهما وسرقة إحدى السيارتين وإطلاق أعيرة نارية على الأخرى لمنعهما من اللحاق بهم، وقيامهم بترك السيارة المستولى عليها عقب تعطلها بذات الطريق، والاستيلاء على الهاتف المحمول الخاص بقائدها والذى كان متواجدا بالسيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعومات، أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهم 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة، وبحوزتهم “الهاتف المحمول المستولى عليه - السيارة المستخدمة فى الواقعة (منتهية التراخيص) – 3 بنادق آلية- كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة”.

بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





