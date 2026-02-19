قرارات فورية من محافظ مطروح الجديد بخصوص الباعة الجائلين وسوق الخضروات

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح خلال جولته الميدانية اليوم الخميس سوق مطروح العمومى للوقوف على الاسعار وجودة المعروض للمواطنين .

كما تفقد محافظ مطروح أعمال توسعة السوق موجها بفتح المحلات للباعة بعدد 62 محل ، وتيسيرا على التجار وجه محافظ مطروح بأخذ إقرار من التجار لحين سداد الرسوم المقررة للتيسير عليهم مع إلزامهم بعدم إغلاق المحل وسحبه في حال إيجاره لآخرين وذلك بعد انتهاء أعمال لجنة تسعير المحال مع التأكيد على التجار بعدم التعدى على الرصيف والإلتزام بمساحة المحل ،وذلك حرصا على توسعة ممرات السوق والتيسير على المواطنين .

كما وجه محافظ مطروح بفتح باكيات في الاتجاه القبلي لمدخل السوق بما لا يؤثر على اتساع الشارع ،وشدد محافظ مطروح خلال تفقد السوق على ضرورة الإعلان عن الأسعار عن كل السلع المعروضة خاصة اللحوم والدواجن معتمدة يومياً من مفتش التموين وتحرير مخالفة لعدم الإعلان عن السعر أو تغييره بعد إعتماده ، كذلك التشديد على تغطية اللحوم وعدم تعرضها للهواء حفاظا على صحة المواطنين.

كما تفقد محافظ مطروح معرض أهلا رمضان والاطمئنان على الالتزام بتخفيضات الأسعار المقررة .

وشدد محافظ مطروح خلال جولته الميدانية على الالتزام بنظافة السوق يوميا بمتابعة مجلس المدينة وتعاون التجار في الحفاظ عليه

كما حرص محافظ مطروح على الإطمئنان على جودة الخبز المعروض بسيارة مجمع مخابز مطروح أمام السوق العمومى واستطلاع رأى المواطنين ومدى رضاهم على الخدمات المقدمة.