قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1500جنيه هدية رمضان.. رابط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة
التأمين الصحي الشامل يُعلن مواعيد العمل الجديدة بالمنافذ خلال شهر رمضان
صحة غزة: ارتفاع ضحايا العدوان لــ 72,069 شهيدا و171,728 مصابا
تحذير بيئي: الأيام الملائمة لحرائق الغابات تتضاعف ثلاث مرات خلال 45 عاما
وليد سليمان يحتفل بقدوم شهر رمضان مع زوجته
إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر |صور
حركة فتح: مصر كانت ولا زالت الداعم الرئيسي للدولة والشعب الفلسطيني على مر التاريخ
الدوري المصري يتصدر عربيا وآسيويا في تصنيف أقوى دوريات العالم
أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن عن طقس أول أيام رمضان.. وسقوط أمطار على تلك المناطق
غلق جزئي لميدان الـ 47.. بدء إصلاح هبوط أرضي في كفر الشيخ| صور
طقوس رمضان.. الدوماني نجم الزمالك: بختم القرآن ولقب أفريقيا الأغلى
مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تفتيش أيزو للعام 19 على التوالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قرارات فورية من محافظ مطروح الجديد بخصوص الباعة الجائلين وسوق الخضروات

محافظ مطروح خلال تفقد سوق الخضروات
محافظ مطروح خلال تفقد سوق الخضروات

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح خلال جولته الميدانية اليوم الخميس سوق مطروح العمومى للوقوف على الاسعار وجودة المعروض للمواطنين .

كما تفقد محافظ مطروح أعمال توسعة السوق موجها بفتح المحلات للباعة بعدد 62 محل ، وتيسيرا على التجار وجه محافظ مطروح بأخذ إقرار من التجار لحين سداد الرسوم المقررة للتيسير عليهم مع إلزامهم بعدم إغلاق المحل وسحبه في حال إيجاره لآخرين وذلك بعد انتهاء أعمال لجنة تسعير المحال مع التأكيد على التجار بعدم التعدى على الرصيف والإلتزام بمساحة المحل ،وذلك حرصا على توسعة ممرات السوق والتيسير على المواطنين .

كما وجه محافظ مطروح بفتح باكيات في الاتجاه القبلي لمدخل السوق بما لا يؤثر على اتساع الشارع ،وشدد محافظ مطروح خلال تفقد السوق على ضرورة الإعلان عن الأسعار عن كل السلع المعروضة خاصة اللحوم والدواجن معتمدة يومياً من مفتش التموين وتحرير مخالفة لعدم الإعلان عن السعر أو تغييره بعد إعتماده ، كذلك التشديد على تغطية اللحوم وعدم تعرضها للهواء حفاظا على صحة المواطنين.

كما تفقد محافظ مطروح معرض أهلا رمضان والاطمئنان على الالتزام بتخفيضات الأسعار المقررة .

وشدد محافظ مطروح خلال جولته الميدانية على الالتزام بنظافة السوق يوميا بمتابعة مجلس المدينة وتعاون التجار في الحفاظ عليه

كما حرص محافظ مطروح على الإطمئنان على جودة الخبز المعروض بسيارة مجمع مخابز مطروح أمام السوق العمومى واستطلاع رأى المواطنين ومدى رضاهم على الخدمات المقدمة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح سوق الخضروات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

الاهلي

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

ترشيحاتنا

المرور

مع أول يوم رمضان.. كيفية تفادى حوادث المرور أثناء الشهر الكريم؟

صورة أرشيفية

أطباء السودان : هناك وسائل قانونية لملاحقة عناصر الدعم السريع

أرشيفية

بـ 250 جنيه ..مفاجأة في أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة بالتزامن مع رمضان

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد