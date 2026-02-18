قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا يحدث في أول ليلة في رمضان؟ 5 عجائب ونفحات ربانية للصائمين
روبيو يتوجه إسرائيل لبحث ملف إيران مع نتنياهو.. وتعزيزات عسكرية أمريكية جاهزة للانتشار في مارس
طقس أول أيام رمضان في مصر.. برودة شديدة صباحا ورياح وأمواج مضطربة
دوري أبطال أوروبا .. كلوب بروج يتعادل مع أتليتكو مدريد في الوقت القاتل 3-3
أرسنال يسقط في فخ التعادل أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
اليوم.. صرف المساندة الإضافية لأسر تكافل وكرامة
تيشيرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل «سوا سوا» .. شاهد
محمود عامر يشارك محمد صبحي في مرفوع مؤقتا من الخدمة على شبكات الإذاعة
إيناس مكي عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا : ماشية ورا نصيحة الشيخ الشعراوي | خاص
فياريال يفوز على ليفانتي بهدف في الدوري الإسباني
4 ثمار تجنيها بحفظ قلبك في طريق الله.. روشتة البابا تواضروس لحياة تفيض بالسلام والمحبة
الصومال: تهجير جماعي غير مسبوق في الضفة.. ونرفض تغيير هوية الأرض الفلسطينية
محافظات

في أول يوم عمل .. محافظ مطروح الجديد يستمع لشكاوى المواطنين بعد التراويح

ايمن محمود

في لفتة تعكس حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين، حرص اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح الجديد، في أول أيام توليه مهام منصبه، على الاستماع إلى شكاوى ومطالب الأهالي عقب أدائه صلاة القيام بمسجد  التنعيم  ، مؤكدًا أن مكتبه سيظل مفتوحًا أمام الجميع.


وتجمع عدد من المواطنين عقب الصلاة لعرض مشكلاتهم،داخل المسجد  والتي تنوعت بين مطالب خدمية تتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي، ورصف الطرق، وتطوير بعض المرافق العامة، بالإضافة إلى طلبات خاصة بفرص العمل وتحسين مستوى الخدمات في بعض القرى والمناطق النائية.


وأكد المحافظ خلال حديثه مع الأهالي أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للجهود الميدانية، والعمل على دراسة كافة الشكاوى بشكل عاجل، مشددًا على أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أولوية قصوى، وأنه لن يدخر جهدًا في سبيل تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.


ووجّه المحافظ بسرعة حصر المشكلات التي تم عرضها عليه، تمهيدًا لبحثها مع الجهات التنفيذية المختصة، والعمل على وضع حلول عاجلة لما يمكن تنفيذه في أقرب وقت ممكن، مع إعداد خطة زمنية لباقي المطالب.


ولاقت هذه الخطوة استحسانًا من المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لحرص المحافظ على التواجد بينهم والاستماع إليهم منذ اللحظة الأولى، معربين عن أملهم في أن تشهد الفترة المقبلة تحسنًا ملموسًا في مستوى الخدمات داخل المحافظة.

مطروح محافظة مطروح احبار المحافظات اخبار محافظة مطروح محافظ مطروح

