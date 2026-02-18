في أول يوم عمل .. محافظ مطروح الجديد يستمع لشكاوى المواطنين بعد التراويح

في لفتة تعكس حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين، حرص اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح الجديد، في أول أيام توليه مهام منصبه، على الاستماع إلى شكاوى ومطالب الأهالي عقب أدائه صلاة القيام بمسجد التنعيم ، مؤكدًا أن مكتبه سيظل مفتوحًا أمام الجميع.



وتجمع عدد من المواطنين عقب الصلاة لعرض مشكلاتهم،داخل المسجد والتي تنوعت بين مطالب خدمية تتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي، ورصف الطرق، وتطوير بعض المرافق العامة، بالإضافة إلى طلبات خاصة بفرص العمل وتحسين مستوى الخدمات في بعض القرى والمناطق النائية.



وأكد المحافظ خلال حديثه مع الأهالي أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للجهود الميدانية، والعمل على دراسة كافة الشكاوى بشكل عاجل، مشددًا على أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل أولوية قصوى، وأنه لن يدخر جهدًا في سبيل تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.



ووجّه المحافظ بسرعة حصر المشكلات التي تم عرضها عليه، تمهيدًا لبحثها مع الجهات التنفيذية المختصة، والعمل على وضع حلول عاجلة لما يمكن تنفيذه في أقرب وقت ممكن، مع إعداد خطة زمنية لباقي المطالب.



ولاقت هذه الخطوة استحسانًا من المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لحرص المحافظ على التواجد بينهم والاستماع إليهم منذ اللحظة الأولى، معربين عن أملهم في أن تشهد الفترة المقبلة تحسنًا ملموسًا في مستوى الخدمات داخل المحافظة.