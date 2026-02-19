إصابات الأهلي تهدد نقاط مواجهة الجونة.. الجزار وتريزيجيه وزيزو الأبرز

أعلن النادي الأهلي عن آخر مستجدات إصابات لاعبيه قبل مواجهة الجونة، المقررة اليوم الخميس على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أن غياب عمرو الجزار، مدافع الفريق المنتقل حديثًا خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، جاء بسبب إجهاد عضلي في العضلة الضامة اليمنى.

وخضع الجزار للفحوصات الطبية قبل المران الجماعي، وقرر الجهاز الفني منحه راحة مؤقتة، على أن يبدأ اليوم برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية للفريق.

كما أشار طبيب الأهلي إلى أن الثنائي محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو يواصلان تنفيذ برنامجهما التأهيلي بانتظام، مع تحسن مستمر في حالتهما الصحية.

وذكر جاب الله أن اللاعبين دخلا مساء الأربعاء المرحلة الثالثة والأخيرة من التأهيل قبل العودة المرتقبة للمشاركة في المران الجماعي.

يذكر أن زيزو يعاني من شد في العضلة الخلفية، بينما يغيب تريزيجيه عن المباريات بسبب إصابة في أسفل العضلة الخلفية.