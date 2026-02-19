قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول فيديو لحملة وعي بعنوان هل الإمام الشافعي أول من قال إن السنة النبوية وحي؟

أحمد سعيد

أطلق الأزهر الشريف أول فيديو ضمن حملة «وعي» على الصفحة الرسمية للأزهر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ للرد على الشبهات المثارة حول إنكار السنة النبوية، وذلك تحت إشراف نخبة من علماء وباحثي الأزهر.

هل الإمام الشافعي أول من قال إن السنة النبوية وحي من الله؟

وتناول الفيديو شبهة شهيرة مفادها: «هل الإمام الشافعي هو أول من قال إن السنة النبوية وحي من الله؟»، حيث رد الدكتور أيمن الحجار، الباحث بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بالحجج العلمية الموثقة على هذه الشبهة، والتي أطلقها البعض حقدًا على الإمام الشافعي وتهوينًا من منزلته العلمية، في محاولة للنيل من جهوده وتراثه العلمي ومن مكانة السنة النبوية.

وتستهدف حملة «وعي» تحصين الشباب من الشبهات التي تُثار حول إنكار حجية السنة، وترسيخ الفهم الصحيح للدين بالحجة والدليل، في إطار رسالة الأزهر في نشر الوعي وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال.

وتتضمن حملة «وعي» إنتاج فيديوهات قصيرة تُنشر عبر المنصات الرقمية الرسمية للأزهر، تتناول أبرز الادعاءات حول السنة النبوية، وتقدم ردودًا علمية موثقة، بما يسهم في تعزيز الثقة في مصادر التشريع الإسلامي وحماية المجتمع من الأفكار المغلوطة.

