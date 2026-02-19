بعد طرحها في السعودية.. مواصفات نيسان ماجنايت 2026 ‏

يشهد السوق السعودي حراك ملحوظ في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات تحت المدمجة، حيث تتنافس العلامات الكبرى على تقديم سيارات تجمع بين الحجم العملي والتجهيزات الحديثة والاقتصاد في التشغيل، ضمن هذا المشهد تبرز نيسان ماجنايت 2026 كطراز جديد يستهدف شريحة واسعة من المستخدمين، خصوصا الباحثين عن سيارة مدينة بمظهر عصري وكلفة استخدام منخفضة.

تنتمي ماجنايت إلى فئة الـ Subcompact SUV، وتستفيد من خلوص أرضي يبلغ 205 مم، ما يمنحها أفضلية واضحة عند التعامل مع المطبات والطرق غير الممهدة، كما تساعد أبعادها المدمجة على سهولة القيادة والمناورة في الشوارع المزدحمة، بينما توفر المقصورة خمسة مقاعد ومساحة تحميل خلفية بسعة 336 لترا، تكفي للاحتياجات اليومية والتنقلات العائلية.

تعتمد السيارة نيسان ماجنايت 2026 في جميع فئاتها على محرك بنزين تيربو ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.0 لتر، بقوة 100 حصان وعزم 152 نيوتن متر، متصل بناقل حركة CVT ونظام دفع أمامي، هذا التكوين يركز على تقديم أداء متوازن للاستخدام اليومي مع كفاءة وقود تنافسية، حيث يبلغ معدل الاستهلاك المعلن 17.3 كم/لتر، مدعوما بخزان وقود سعة 40 لترا.

تتوفر ماجنايت بثلاث فئات رئيسية، الفئة القياسية S تقدم أساسيات مهمة مثل المكيف الأوتوماتيك وحساسات الركن الخلفية وجنوط 16 بوصة، لكنها لا تشمل شاشة ترفيه، الفئة SV تعزز مستوى التقنية عبر شاشة 8 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيا، إلى جانب مصابيح ليد وكاميرا خلفية، أما الفئة الأعلى SL فتضيف عناصر فخامة وتجهيزات متقدمة مثل المقاعد الجلدية والمقود الجلدي وكاميرا رؤية محيطية 360 درجة.

في جانب السلامة، توفر نيسان ست وسائد هوائية بشكل قياسي، مع أنظمة دعم أساسية تشمل ABS وESC وTCS ومساعد صعود المرتفعات، ما يعكس اهتماماً واضحاً بتقديم مستوى أمان جيد عبر مختلف الفئات.

ورغم غياب السعر الرسمي حتى الان، تشير المواصفات إلى توجه واضح نحو فئة السيارات الاقتصادية ذات القيمة المرتفعة، من أبرز مزايا السيارة: الاقتصاد في الوقود، الخلوص الأرضي المرتفع، والتقنيات المتاحة في الفئات الأعلى، في المقابل قد يعتبر بعض المشترين أن قوة المحرك محدودة أو أن عدم توفر الدفع الرباعي يمثل نقطة نقص.