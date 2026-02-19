قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاوضون جدد.. خبير: أوروبا حريصة على المشاركة بالمفاوضات الأوكرانية الروسية
واتساب يختبر أكبر تغيير في واجهته.. الحالات تقتحم تبويب الدردشات
اتحرقت بالكامل.. اندلاع حريق بورشة أخشاب بالمدينة الصناعية في أسيوط
هل الصيام صحيح؟.. الإفتاء توضح حكم من شرب ولم يسمع أذان الفجر
الأرصاد تحذر من شبورة صباحية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا
لعب بالنار.. لافروف يحذر من خطورة التصعيد ضد إيران
دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم
غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري
جيش الاحتلال يهاجم البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد طرحها في السعودية.. مواصفات نيسان ماجنايت 2026 ‏

نيسان ماجنايت
نيسان ماجنايت
كريم عاطف

يشهد السوق السعودي حراك ملحوظ في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات تحت المدمجة، حيث تتنافس العلامات الكبرى على تقديم سيارات تجمع بين الحجم العملي والتجهيزات الحديثة والاقتصاد في التشغيل، ضمن هذا المشهد تبرز نيسان ماجنايت 2026 كطراز جديد يستهدف شريحة واسعة من المستخدمين، خصوصا الباحثين عن سيارة مدينة بمظهر عصري وكلفة استخدام منخفضة.

تنتمي ماجنايت إلى فئة الـ Subcompact SUV، وتستفيد من خلوص أرضي يبلغ 205 مم، ما يمنحها أفضلية واضحة عند التعامل مع المطبات والطرق غير الممهدة، كما تساعد أبعادها المدمجة على سهولة القيادة والمناورة في الشوارع المزدحمة، بينما توفر المقصورة خمسة مقاعد ومساحة تحميل خلفية بسعة 336 لترا، تكفي للاحتياجات اليومية والتنقلات العائلية.

تعتمد السيارة نيسان ماجنايت 2026 في جميع فئاتها على محرك بنزين تيربو ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.0 لتر، بقوة 100 حصان وعزم 152 نيوتن متر، متصل بناقل حركة CVT ونظام دفع أمامي، هذا التكوين يركز على تقديم أداء متوازن للاستخدام اليومي مع كفاءة وقود تنافسية، حيث يبلغ معدل الاستهلاك المعلن 17.3 كم/لتر، مدعوما بخزان وقود سعة 40 لترا.

تتوفر ماجنايت بثلاث فئات رئيسية، الفئة القياسية S تقدم أساسيات مهمة مثل المكيف الأوتوماتيك وحساسات الركن الخلفية وجنوط 16 بوصة، لكنها لا تشمل شاشة ترفيه، الفئة SV تعزز مستوى التقنية عبر شاشة 8 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيا، إلى جانب مصابيح ليد وكاميرا خلفية، أما الفئة الأعلى SL فتضيف عناصر فخامة وتجهيزات متقدمة مثل المقاعد الجلدية والمقود الجلدي وكاميرا رؤية محيطية 360 درجة.

في جانب السلامة، توفر نيسان ست وسائد هوائية بشكل قياسي، مع أنظمة دعم أساسية تشمل ABS وESC وTCS ومساعد صعود المرتفعات، ما يعكس اهتماماً واضحاً بتقديم مستوى أمان جيد عبر مختلف الفئات.

ورغم غياب السعر الرسمي حتى الان، تشير المواصفات إلى توجه واضح نحو فئة السيارات الاقتصادية ذات القيمة المرتفعة، من أبرز مزايا السيارة: الاقتصاد في الوقود، الخلوص الأرضي المرتفع، والتقنيات المتاحة في الفئات الأعلى، في المقابل قد يعتبر بعض المشترين أن قوة المحرك محدودة أو أن عدم توفر الدفع الرباعي يمثل نقطة نقص.

السوق السعودي نيسان ماجنايت 2026 نيسان ماجنايت نيسان ماجنايت ماجنايت 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

الاهلي

موعد مباراتي الأهلي والترجي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

واشنطن من أبوظبي: من يهاجم محمد بن زايد آل نهيان يتحمل المسؤولية … والإمارات تقود “أكبر تحول” في الشرق الأوسط

واشنطن من أبوظبي: من يهاجم محمد بن زايد آل نهيان يتحمل المسؤولية … والإمارات تقود أكبر تحول في الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

حملة وعي

أول فيديو لحملة وعي بعنوان هل الإمام الشافعي أول من قال إن السنة النبوية وحي؟

وكيل الأزهر الشريف

احتفال الجامع الأزهر.. الضويني: رمضان فرصة لتجديد الروح والارتقاء بالقلوب نحو الصلاح

حملة وعي

الأزهر يطلق حملة وعي بالفيديوهات القصيرة للرد على شبهات إنكار السنة النبوية

بالصور

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.

بعد طرحها في السعودية.. مواصفات نيسان ماجنايت 2026 ‏

نيسان ماجنايت
نيسان ماجنايت
نيسان ماجنايت

طريقة عمل الكبيبة الشامي المقلية على سفرتك فى رمضان

طريقة عمل الكبيبة الشامي المقلية على سفرتك فى رمضان
طريقة عمل الكبيبة الشامي المقلية على سفرتك فى رمضان
طريقة عمل الكبيبة الشامي المقلية على سفرتك فى رمضان

سعر هيونداي اكسنت ‏RB 2012‎‏ المستعملة

هيونداي اكسنت ‏RB‏
هيونداي اكسنت ‏RB‏
هيونداي اكسنت ‏RB‏

فيديو

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد