أخبار التوك شو| أحمد موسى يشيد بصدى البلد: عاجبني برنامج نورانيات قرآنية.. وهل يتأثر الاتجاه الصاعد بتراجع التداولات؟

صدى البلد متميزة .. أحمد موسى : عاجبني برنامج نورانيات قرآنية .. مش موجود في أي قناة برمضان

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل خريطة قناة " صدى البلد" خلال شهر رمضان الكريم.

مدير شئون القرآن الكريم بالأزهر: برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد يقدم جوائز لمتابعيه

كشف الدكتور أبو اليزيد سلامة مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر، تفاصيل برنامج " نورانيات قرآنية " المذاع على قناة " صدى البلد في شهر رمضان .



تحضيرات لانعقاد مجلس السلام في واشنطن.. وإدانات واسعة لقرارات إسرائيل

وسط حالة من الترقب لجدول أعماله، تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن الخميس الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث جهود الإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة، حيث من المتوقع أن تحضر وفود من أكثر من عشرين دولة أولى اجتماعات المجلس منذ إنشائه في يناير الماضي.

رمضان والبورصة المصرية .. هل يتأثر الاتجاه الصاعد بتراجع التداولات؟

قال الخبير الاقتصادي عمرو البدري إن البورصة المصرية تواصل أداءها الإيجابي مدفوعة بارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين وعودة الثقة إلى السوق، في ظل مؤشرات اقتصادية داعمة وتوقعات بانفراجات نقدية خلال الفترة المقبلة.

أستاذ تفسير : الصراط المستقيم ما جاء به القرآن وسنة النبي

أكد الأستاذ الدكتور حسن عبدالحميد وتد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بالأزهر الشريف، ومقدم برنامج "نورانيات قرانية" على قناة "صدى البلد" أن بعض الشباب قد يتخيلون أنهم على الصراط المستقيم، موضحًا أن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى باتباعه هو ما جاء به القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

شريف المغربي : القدرة على الصبر والاستثمار طويل الأجل ساهمت في نجاح تصدير الموالح المصرية

قال المهندس شريف المغربي رجل الأعمال، إنّ أول مشروع استثماري له في الزراعة كان عبارة عن شراء نحو 740 فدانًا من الأراضي الزراعية من خلال مزاد عام نظّمته الدولة في منتصف الثمانينيات.



صيام مريض الضغط مرهون بسلامة الكلى .. وتحذيرات طبية من تأثير تلك الأدوية

مع اقتراب المواسم الدينية، تتجدد تساؤلات مرضى الضغط حول مدى قدرتهم على الصيام دون تعريض صحتهم لمضاعفات خطيرة.

تحذير طبي قبل رمضان..أطعمة ترفع الكوليسترول والأسماك درع حماية للشرايين

يثير مرض ارتفاع الكوليسترول تساؤلات عديدة، خاصة مع حلول شهر رمضان، حول مدى قدرة المرضى على الصيام وتأثير الامتناع عن الطعام لساعات طويلة على حالتهم الصحية.





رئيس هيئة المرابطين بالمسجد الأقصى: الوجود الإسرائيلي في القدس غير شرعي.. والاحتلال يكرس الاستيطان

قال يوسف مخيمر رئيس هيئة المرابطين بالمسجد الأقصى، إنّ الوجود الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية هو وجود غير شرعي وفق القوانين الدولية، التي تعتبر إسرائيل قوة احتلال منذ عام 1967، مشدداً على أن جميع الإجراءات التي تُتخذ لتكريس الاستيطان والحضور اليهودي في المدينة المقدسة وسائر الأراضي العربية المحتلة منذ ذلك التاريخ تُعد تصرفات باطلة وغير شرعية ويجب إزالتها.



البيت الأبيض: ترامب يعلن 5 مليارات دولار لدعم غزة.. وتحذيرات مباشرة لإيران

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكشف خلال اجتماع «مجلس السلام» عن تعهد الدول الأعضاء بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود في غزة، في إطار تحركات دولية لإعادة الاستقرار إلى القطاع، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.