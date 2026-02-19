قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاوضون جدد.. خبير: أوروبا حريصة على المشاركة بالمفاوضات الأوكرانية الروسية
واتساب يختبر أكبر تغيير في واجهته.. الحالات تقتحم تبويب الدردشات
اتحرقت بالكامل.. اندلاع حريق بورشة أخشاب بالمدينة الصناعية في أسيوط
هل الصيام صحيح؟.. الإفتاء توضح حكم من شرب ولم يسمع أذان الفجر
الأرصاد تحذر من شبورة صباحية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا
لعب بالنار.. لافروف يحذر من خطورة التصعيد ضد إيران
دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم
غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري
جيش الاحتلال يهاجم البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان
أخبار التوك شو| أحمد موسى يشيد بصدى البلد: عاجبني برنامج نورانيات قرآنية.. وهل يتأثر الاتجاه الصاعد بتراجع التداولات؟

محمود محسن

نشر موقع صدى البلد الإخباري، خلال الساعات الماضية، باقة من أبرز الأخبار والتقارير من البرامج التليفزيونية، حيث استعرضت برامج التوك شو عددًا من القضايا والملفات المهمة على الساحة، ونرصد فيما يلي أهم ما جاء فيها.

صدى البلد متميزة .. أحمد موسى : عاجبني برنامج نورانيات قرآنية .. مش موجود في أي قناة برمضان
كشف  الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل خريطة قناة " صدى البلد" خلال شهر رمضان الكريم.

مدير شئون القرآن الكريم بالأزهر: برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد يقدم جوائز لمتابعيه
كشف  الدكتور أبو اليزيد سلامة مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر، تفاصيل برنامج " نورانيات قرآنية " المذاع على قناة " صدى البلد في شهر رمضان .
 

تحضيرات لانعقاد مجلس السلام في واشنطن.. وإدانات واسعة لقرارات إسرائيل
وسط حالة من الترقب لجدول أعماله، تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن الخميس الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث جهود الإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة، حيث من المتوقع أن تحضر وفود من أكثر من عشرين دولة أولى اجتماعات المجلس منذ إنشائه في يناير الماضي.

رمضان والبورصة المصرية .. هل يتأثر الاتجاه الصاعد بتراجع التداولات؟
قال الخبير الاقتصادي عمرو البدري إن البورصة المصرية تواصل أداءها الإيجابي مدفوعة بارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين وعودة الثقة إلى السوق، في ظل مؤشرات اقتصادية داعمة وتوقعات بانفراجات نقدية خلال الفترة المقبلة.

أستاذ تفسير : الصراط المستقيم ما جاء به القرآن وسنة النبي
أكد الأستاذ الدكتور حسن عبدالحميد وتد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بالأزهر الشريف، ومقدم برنامج "نورانيات قرانية" على قناة "صدى البلد"  أن بعض الشباب قد يتخيلون أنهم على الصراط المستقيم، موضحًا أن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى باتباعه هو ما جاء به القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

شريف المغربي : القدرة على الصبر والاستثمار طويل الأجل ساهمت في نجاح تصدير الموالح المصرية
قال المهندس شريف المغربي رجل الأعمال، إنّ أول مشروع استثماري له في الزراعة كان عبارة عن شراء نحو 740 فدانًا من الأراضي الزراعية من خلال مزاد عام نظّمته الدولة في منتصف الثمانينيات.


صيام مريض الضغط مرهون بسلامة الكلى .. وتحذيرات طبية من تأثير تلك الأدوية
مع اقتراب المواسم الدينية، تتجدد تساؤلات مرضى الضغط حول مدى قدرتهم على الصيام دون تعريض صحتهم لمضاعفات خطيرة.

تحذير طبي قبل رمضان..أطعمة ترفع الكوليسترول والأسماك درع حماية للشرايين
يثير مرض ارتفاع الكوليسترول تساؤلات عديدة، خاصة مع حلول شهر رمضان، حول مدى قدرة المرضى على الصيام وتأثير الامتناع عن الطعام لساعات طويلة على حالتهم الصحية.



رئيس هيئة المرابطين بالمسجد الأقصى: الوجود الإسرائيلي في القدس غير شرعي.. والاحتلال يكرس الاستيطان
قال يوسف مخيمر رئيس هيئة المرابطين بالمسجد الأقصى، إنّ الوجود الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية هو وجود غير شرعي وفق القوانين الدولية، التي تعتبر إسرائيل قوة احتلال منذ عام 1967، مشدداً على أن جميع الإجراءات التي تُتخذ لتكريس الاستيطان والحضور اليهودي في المدينة المقدسة وسائر الأراضي العربية المحتلة منذ ذلك التاريخ تُعد تصرفات باطلة وغير شرعية ويجب إزالتها. 


البيت الأبيض: ترامب يعلن 5 مليارات دولار لدعم غزة.. وتحذيرات مباشرة لإيران
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكشف خلال اجتماع «مجلس السلام» عن تعهد الدول الأعضاء بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود في غزة، في إطار تحركات دولية لإعادة الاستقرار إلى القطاع، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

أحمد موسى نورانيات قرآنية واشنطن المجلس الدراسات العليا

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

الاهلي

موعد مباراتي الأهلي والترجي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

واشنطن من أبوظبي: من يهاجم محمد بن زايد آل نهيان يتحمل المسؤولية … والإمارات تقود “أكبر تحول” في الشرق الأوسط

واشنطن من أبوظبي: من يهاجم محمد بن زايد آل نهيان يتحمل المسؤولية … والإمارات تقود أكبر تحول في الشرق الأوسط

حملة وعي

أول فيديو لحملة وعي بعنوان هل الإمام الشافعي أول من قال إن السنة النبوية وحي؟

وكيل الأزهر الشريف

احتفال الجامع الأزهر.. الضويني: رمضان فرصة لتجديد الروح والارتقاء بالقلوب نحو الصلاح

حملة وعي

الأزهر يطلق حملة وعي بالفيديوهات القصيرة للرد على شبهات إنكار السنة النبوية

بالصور

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
بعد طرحها في السعودية.. مواصفات نيسان ماجنايت 2026 ‏

نيسان ماجنايت
طريقة عمل الكبيبة الشامي المقلية على سفرتك فى رمضان

طريقة عمل الكبيبة الشامي المقلية على سفرتك فى رمضان
سعر هيونداي اكسنت ‏RB 2012‎‏ المستعملة

هيونداي اكسنت ‏RB‏
إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

