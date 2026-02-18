شريف المغربي : القدرة على الصبر والاستثمار طويل الأجل ساهمت في نجاح تصدير الموالح المصرية

قال المهندس شريف المغربي رجل الأعمال، إنّ أول مشروع استثماري له في الزراعة كان عبارة عن شراء نحو 740 فدانًا من الأراضي الزراعية من خلال مزاد عام نظّمته الدولة في منتصف الثمانينيات.

وأضاف في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أن هذه الأراضي ما زالت تحت ملكيته حتى اليوم، مضيفًا أن الشركة لم تقم ببيع أي فدان منذ شرائها، بل ركزت على التوسع التدريجي.

وتابع، أن أول محصول زُرع كان البرسيم الحجازي، الذي أُختير وفق توصية الخبراء لإضافة مادة عضوية للتربة وزيادة خصوبتها.

وواصل أن الشركة بدأت بزراعة الموز لاحقًا، قبل أن تتوسع في زراعة الموالح، وهو القطاع الذي شكل الميزة التنافسية الأساسية للشركة، نظرًا لقدرتها على الاستثمار طويل الأجل دون القلق من التغيرات السوقية القصيرة المدى.

وأكد المهندس المغربي أن التركيز على الاستثمار طويل الأجل سمح للشركة بالاستفادة من الأراضي الزراعية بشكل مستدام، مع القدرة على الصبر فوق أي مشروع لمدة تصل إلى 20 عامًا، مع تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وقيمة المبيعات، وهو ما عزز مكانة الشركة في السوق المحلي والإقليمي وضمن نجاحها في مجال تصدير الموالح.