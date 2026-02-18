قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

هنتسحر إيه النهاردة .. تشكيلة من 3 أكلات | هتشبع وتمنع العطش

اسماء محمد

هنتسحر إيه النهاردة .. يعد هذا السؤال من الأكثر الأشياء التى تشغل بال الكثير من المسلمين فى صيام أول يوم رمضان وبداية نظام غذائي مختلف يتم الانقطاع فيه عن الطعام والشراب ساعات طويلة.

 نقدم لكم  في هذا التقرير طريقة عمل أكلات متنوعة تناسب قائمة مائدة السحور.

طريقة عمل طاجن الفول بالبيض لنجلاء الشرشابى

مقادير طاجن فول بالبيض
فول مدمس

زيت

بيض

ملح

فلفل أسود

كمون ناعم
طريقة عمل طاجن فول بالبيض
 

ضعي الفول المدمس فى الطاجن مع الزيت والملح والكمون وقلبي المكونات جيدا.

ضعي بيض عيون على وجه الطاجن مع الفلفل والملح وادخليه الفرن ثم قدميه مع الخبز.
 

أكلات سحور رمضان .. طاجن فول بالبيض وبطاطس بيوريه مقلية وجبن

طريقة عمل جبنة بالزبادي


تعد الجبنة بالزبادي من أشهر أكلات سحور رمضان المرطبة التى تناسب صيام الصيف، ونقدم لكم طريقة تحضيرها بمذاق مميز من خلال وصفة الشيف نورا السادات.

مقادير جبنة بالزبادي
نصف كيلو جبنة فيتا

1 علبة زبادي

2 ثمرة خيار مبشورة بالقشر

زيت ذرة

طماطم للتزيين 


طريقة عمل جبنة بالزبادي


ضعي جميع المقادير في بولة متوسطة وقديها  باردة ويمكن تزيينها بشرائح الطماطم .

طريقة عمل سلطة الزبادي في المنزل

بطاطس مقلية 

نعرض لكم طريقة عمل بطاطس مقلي وذلك من خلال خطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة فى المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير
 بطاطس أصابع عريضة مسلوقة

 كمون

 كزبرة

 كارى

 ملح

 فلفل اسود 

 زيت للقلى

طريقة عمل بطاطس مقلية


ضعي كمون وكزبرة و كارى وملح وفلفل أسود و قلبي المكونات جيداً
في زيت غزير للقلي.

 ضعي أصابع البطاطس وقلبي حتى تمام الطهى وضعي التوابل السابقة على البطاطس ثم تقدم ساخنة.

طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة
سحور رمضان رمضان الفول أول يوم رمضان صيام أول يوم رمضان

