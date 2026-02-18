أستاذ تفسير : الصراط المستقيم ما جاء به القرآن وسنة النبي

أكد الأستاذ الدكتور حسن عبدالحميد وتد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بالأزهر الشريف، ومقدم برنامج "نورانيات قرانية" على قناة "صدى البلد" أن بعض الشباب قد يتخيلون أنهم على الصراط المستقيم، موضحًا أن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى باتباعه هو ما جاء به القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن قراءة قوله تعالى: «اهدنا الصراط المستقيم» تمثل طلبًا صادقًا للهداية، مشيرًا إلى أن الله تعالى وعد بقبول دعاء عباده، مؤكدًا: «كن لله كما يحب يكن لك كما تحب».

وأضاف أن حب الله تعالى يتحقق عندما يعيش الإنسان في تدبر آيات سورة الفاتحة والتأمل في معانيها، لافتًا إلى أنه بمجرد أن يقول العبد: «الحمد لله رب العالمين»، يقول الله تعالى: «حمدني عبدي».