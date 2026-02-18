محافظ أسوان يشدد لتنفيذ حملات مكثفة للنظافة وإزالة التعديات ومتابعة التخفيضات بمعارض "أهلاً رمضان"

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجتماع مع رؤساء المراكز والمدن عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، بحضور اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد .

وشدد المحافظ على أهمية تكثيف الجهود على مدار اليوم لتنفيذ أعمال النظافة العامة ، ورفع الإشغالات أولاً بأول ، مع التركيز على إزالة التعديات فى المهد ، وخاصة المستحدثة منها التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على المكانة الحضارية لهذه المحافظة العريقة بما يليق مع كونها من أجمل المقاصد السياحية العالمية .

الشبكة الوطنية

وكلف المحافظ بقيام مسئولى المحليات بإستكمال إفتتاح معارض " أهلاً رمضان " بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية ، والمرور الميدانى المستمر عليها للتأكد من الإلتزام بالأسعار المعلنة ، والتى تم التوجيه بتخفيضها على جميع السلع الغذائية والأساسية بنسبة تتجاوز الـ 30 % مراعاة للظروف المعيشية والأسرية للمواطنين .

وخلال الإجتماع شدد المهندس عمرو لاشين على أن يتوازى مع ذلك قيام لجان التفتيش التى تضم مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء والمحليات بالمرور اليومى على الأسواق والمحلات والمخابز ومحطات الوقود ، ومختلف الأنشطة التجارية لرصد أى مخالفات وسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها .

وأكد المحافظ بأنه يتم المتابعة اللحظية لكافة الجهود ، ويعتبر ذلك من أهم معايير التقييم التى يتم التركيز عليها خلال الفترة الحالية .