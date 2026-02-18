قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حضور قوي للبرامج الرمضانية.. أحمد موسى يكشف خريطة صدى البلد الرمضانية
دار الإفتاء تحدد 30 جنيهًا فدية لليوم الواحد لمن يعجز عن الصيام
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر بـ35 جنيها عن الفرد الواحد
دار الإفتاء: زكاة الفطر 35 جنيها عن الفرد الواحد ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان
أحمد موسى يستعرض خريطة برامج صدى البلد في شهر رمضان 2026
تنسيق مصري - باكستاني قوي لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية : دعم مصر الكامل لكل جهود إنهاء النزاع في السودان
الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر وفدية الصيام .. المفتي يحدد الضوابط الشرعية
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
مفيش حد بالبيوت.. أحمد موسى: المصريون في الشوارع لاستقبال شهر رمضان وشراء الفوانيس
«على مسئوليتي» يرصد الأجواء الرمضانية بالسيدة زينب.. وأحمد موسى: «إيه الروعة دي.. هو دا الأمان»|فيديو
البابا تواضروس: أيام الصوم الكبير ورمضان نعمة وبركة لكل المصريين
محافظات

محافظ أسوان يشدد لتنفيذ حملات مكثفة للنظافة وإزالة التعديات ومتابعة التخفيضات بمعارض "أهلاً رمضان"

محمد عبد الفتاح

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجتماع مع رؤساء المراكز والمدن عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، بحضور اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد .

وشدد المحافظ على أهمية تكثيف الجهود على مدار اليوم لتنفيذ أعمال النظافة العامة ، ورفع الإشغالات أولاً بأول ، مع التركيز على إزالة التعديات فى المهد ، وخاصة المستحدثة منها التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على المكانة الحضارية لهذه المحافظة العريقة بما يليق مع كونها من أجمل المقاصد السياحية العالمية .

الشبكة الوطنية

وكلف المحافظ بقيام مسئولى المحليات بإستكمال إفتتاح معارض " أهلاً رمضان " بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية ، والمرور الميدانى المستمر عليها للتأكد من الإلتزام بالأسعار المعلنة ، والتى تم التوجيه بتخفيضها على جميع السلع الغذائية والأساسية بنسبة تتجاوز الـ 30 % مراعاة للظروف المعيشية والأسرية للمواطنين .

وخلال الإجتماع شدد المهندس عمرو لاشين على أن يتوازى مع ذلك قيام لجان التفتيش التى تضم مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء والمحليات بالمرور اليومى على الأسواق والمحلات والمخابز ومحطات الوقود ، ومختلف الأنشطة التجارية لرصد أى مخالفات وسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها .

وأكد المحافظ بأنه يتم المتابعة اللحظية لكافة الجهود ، ويعتبر ذلك من أهم معايير التقييم التى يتم التركيز عليها خلال الفترة الحالية .

