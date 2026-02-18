قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نلتزم بضمان احترام وحماية اللاعبين.. إنفانتينو يعلق على ما حدث ضد فينيسيوس
تخفيضات حتى 30% على السلع الأساسية.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026
وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت
إعلام أمريكي: هجوم «أمريكي – إسرائيلي» مُحتمل على إيران خلال أيام
صرف 50 مليون جنيه لدفع وتيرة العمل في إنشاء ستاد نادي المصري
رؤية هلال رمضان 2026 .. دعاء استقبال الشهر الكريم
إيران.. حريق ضخم في منطقة برند جنوب طهران
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مسابقة كأس مصر
دعاء العشاء أول يوم في رمضان.. ردده يفتح لك الله أبواب الخيرات
بعد لقائه مع نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق قبل رمضان تعكس انحيازه للمواطن
تهنئة شهر رمضان 2026.. أمين الفتوى يوضح حكمها وهل بدعة أم سنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رؤية مصر 2030.. محافظ أسوان يصدر حزمة من القرارات لإعادة هيكلة العمل التنفيذي

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان حزمة من القرارات التنظيمية التى تستهدف إعادة هيكلة منظومة العمل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويحقق نقلة نوعية فى مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين .

ويأتى ذلك فى ظل رؤية مصر 2030 ، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لترسيخ النهج المؤسسى القائم على الكفاءة والشفافية وتسريع وتيرة الإنجاز والإنتاج .

وأكد المحافظ على أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل بروح الفريق الواحد ، والإعتماد على معايير واضحة فى تقييم الأداء ، مع الدفع بعناصر شابة وكفاءات متميزة قادرة على تحمل المسئولية ومواكبة خطط الدولة للتنمية الشاملة حيث أن معيار المرحلة هو الإنجاز الفعلى على أرض الواقع .

وأوضح محافظ أسوان بأن القرارات الجديدة تضمنت إعادة توزيع الإختصاصات ، وتفعيل آليات المتابعة الميدانية ، وتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين .

القرارات التنظيمية 

ولفت بأن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية واضحة لتطوير الأداء الحكومى ، وبناء جهاز إدارى يتميز بالمرونة والقدرة على التعامل مع التحديات .

هذا وقد شمل قرار محافظ أسوان تكليف أحمد صلاح الدين مصطفى للعمل رئيساً لمركز ومدينة أسوان ، فيما تم تكليف إبراهيم محمد سليمان للعمل مشرفاً عام على الوحدات المحلية بمركزى دراو وكوم أمبو ، ونجار عبد الرحمن محمد للعمل قائماً برئاسة مدينة أبو سمبل السياحية ، واللواء ياسر عبد الشافى محمد مشرفاً على المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وما يكلف به من أعمال أخرى ، وعماد حمدى عبد الحميد مشرفاً عاماً على شئون مكتب المحافظ ، ومحمد ممدوح أحمد معاون المحافظ للمتابعة الميدانية .

كما شمل القرار أيضاً تكليف أسماء سيف الدين برجاس للعمل مدير للإدارة الإستراتيجية ، ومحمد جابر على قائماً للعمل مدير للمكتب الفنى للمحافظ ، ورانيا يحيى مغربى قائماً بالعمل مدير وحدة السكان ، ومصطفى جلال أبو الحسن مدير وحدة الميكانيكا والكهرباء ، وعبد الرحمن حسين إبراهيم مدير وحدة المتغيرات المكانية .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 18-2-2026

ترشيحاتنا

جهود محافظة أسوان

رؤية مصر 2030.. محافظ أسوان يصدر حزمة من القرارات لإعادة هيكلة العمل التنفيذي

محافظ كفر الشيخ

تفاصيل أول لقاء بين محافظ كفر الشيخ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ| صور

جانب من اللقاء

وفد الكنيسة الأرثوذكسية يقدم التهنئة للمهندس عمرو لاشين لتوليه مسئولية محافظة أسوان

بالصور

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم
مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة
التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بعد الإفطار مباشرة… عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان
بدائل أرخص للحوم في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد