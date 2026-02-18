رؤية مصر 2030.. محافظ أسوان يصدر حزمة من القرارات لإعادة هيكلة العمل التنفيذي

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان حزمة من القرارات التنظيمية التى تستهدف إعادة هيكلة منظومة العمل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويحقق نقلة نوعية فى مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين .

ويأتى ذلك فى ظل رؤية مصر 2030 ، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لترسيخ النهج المؤسسى القائم على الكفاءة والشفافية وتسريع وتيرة الإنجاز والإنتاج .

وأكد المحافظ على أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل بروح الفريق الواحد ، والإعتماد على معايير واضحة فى تقييم الأداء ، مع الدفع بعناصر شابة وكفاءات متميزة قادرة على تحمل المسئولية ومواكبة خطط الدولة للتنمية الشاملة حيث أن معيار المرحلة هو الإنجاز الفعلى على أرض الواقع .

وأوضح محافظ أسوان بأن القرارات الجديدة تضمنت إعادة توزيع الإختصاصات ، وتفعيل آليات المتابعة الميدانية ، وتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين .

القرارات التنظيمية

ولفت بأن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية واضحة لتطوير الأداء الحكومى ، وبناء جهاز إدارى يتميز بالمرونة والقدرة على التعامل مع التحديات .

هذا وقد شمل قرار محافظ أسوان تكليف أحمد صلاح الدين مصطفى للعمل رئيساً لمركز ومدينة أسوان ، فيما تم تكليف إبراهيم محمد سليمان للعمل مشرفاً عام على الوحدات المحلية بمركزى دراو وكوم أمبو ، ونجار عبد الرحمن محمد للعمل قائماً برئاسة مدينة أبو سمبل السياحية ، واللواء ياسر عبد الشافى محمد مشرفاً على المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وما يكلف به من أعمال أخرى ، وعماد حمدى عبد الحميد مشرفاً عاماً على شئون مكتب المحافظ ، ومحمد ممدوح أحمد معاون المحافظ للمتابعة الميدانية .

كما شمل القرار أيضاً تكليف أسماء سيف الدين برجاس للعمل مدير للإدارة الإستراتيجية ، ومحمد جابر على قائماً للعمل مدير للمكتب الفنى للمحافظ ، ورانيا يحيى مغربى قائماً بالعمل مدير وحدة السكان ، ومصطفى جلال أبو الحسن مدير وحدة الميكانيكا والكهرباء ، وعبد الرحمن حسين إبراهيم مدير وحدة المتغيرات المكانية .