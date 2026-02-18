قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

أسوان.. افتتاح سلسلة معارض أهلاً رمضان بتخفيضات 30%

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

شدد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على مسئولى التموين والغرفة التجارية والعارضين من الشركات والقطاع الخاص بضرورة خفض أسعار السلع الأساسية والغذائية المعروضة بمعارض " أهلاً رمضان " بما يتناسب مع الظروف المعيشية للمواطنين ، وخاصة أنه تم التوسع هذا العام لتصل بالمعارض والمنافذ ، والتى وصلت إلى 35 منفذ تابعين " لأهلاً رمضان " على مستوى مراكز ومدن المحافظة .

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم البسطاء ومحدودى الدخل والأسر الأكثر إحتياجاً ، وخاصة مع حلول شهر رمضان المعظم .

وأكد المحافظ على أن التخفيضات الحالية لا تلبى طموحات المواطن الأسوانى فى هذه المعارض التى تستهدف توفير السلع الإستراتيجية بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق المحلية والمنافذ الأخرى .

جاء ذلك أثناء إفتتاح محافظ أسوان لسلسلة معارض " أهلاً رمضان " للسلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية المختلفة بتخفضيات تصل إلى 30 % على كافة المنتجات والسلع الغذائية والإستهلاكية من اللحوم والدواجن المجمدة ، وأيضاً البقوليات والبقالة ، فضلاً عن ياميش رمضان .

أهلاً رمضان

بحضور اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، والمهندس محمد أبو الحسن وكيل وزارة التموين ، والمحاسب حسام الأنصارى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية .

ويتم إقامة هذه المعارض بواسطة مديرية التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية بمنطقة الطابية ، وأيضاً بحديقة الشجرة ، وبمشاركة الشركة المصرية لتجارة الجملة ومستقبل مصر والمجلس الإقتصادى لسيدات أعمال الغرفة التجارية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، وكذا منتجات المجمع الحرفى بالجنينة والشباك بنصر النوبة ، فضلاً عن شركات القطاع الخاص.

وأكد المهندس عمرو لاشين على أن إفتتاح هذه المعارض التى يشارك فيها القطاعات الحكومية والخاصة يعد إستكمالاً للجهود المتواصلة التى تقوم بها المحافظة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية التى تتنافس لتلبية إحتياجات ومطالب المواطن الأسوانى من السلع الإستهلاكية بأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها فى السوق المحلى مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية للمواطن البسيط .

وأشار إلى أنه تم توجيه مسئولى مديرية التموين واللجان التفتيشية وأجهزة المحافظة للمتابعة الميدانية المستمرة على كافة المعارض للإلتزام بالأسعار المعروضة بالجودة العالية ، وتوافر المنتجات بشكل دائم ، مع الدفع بسيارات متنقلة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالقرى والنجوع والمناطق النائية .

كما أعطى المحافظ توجيهاته بضرورة تزويد هذا المعرض وباقى معارض " أهلاً رمضان " فى مراكز ومدن المحافظة بكميات كبيرة من كافة السلع بما يتناسب مع أسلوب العرض والطلب لإستيعاب وسد حاجة الإقبال الكبير من أبناء المحافظة لشراء إحتياجاتهم من تلك السلع الأساسية ، مناشداً المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية للإبلاغ عن أى تجاوزات أو مغالاة فى الأسعار لسرعة التدخل ، والحد من جشع بعض التجار .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

الطعام

تحذير طبي قبل رمضان..أطعمة ترفع الكوليسترول والأسماك درع حماية للشرايين

أرشيفية

مخرجات محادثات روسيا وأوكرانيا في جنيف

صورة الملف

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام الأولى من رمضان.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

بالصور

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

