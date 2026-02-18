رمضان مخزون استراتيجي من الخيرات.. أستاذ بأصول الدين يكشف أهداف "نورانيات قرآنية" على صدى البلد

كشف الدكتور مجدي عبد الغفار الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، تفاصيل برنامج " نورانيات قرآنية " المذاع على قناة " صدى البلد في شهر رمضان .





وقال مجدي عبد الغفار في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" شهر رمضان يعتبر مخزونا استراتيجيا من الخيرات ".



وتابع مجدي عبد الغفار :" برنامج نورانيات قرآنية كان مطلوبا للتدبر في معاني آيات القرآن الكريم والعمل على دفع الشبهات".

وأكمل مجدي عبد الغفار :" نحتاج في شهر رمضان إلى الابتعاد عن الشهوات والاتجاه إلى العبادة وذكر الله والصلاة وقيام الليل ".

ولفت مجدي عبد الغفار :" نحتاج إلى إلقاء الضوء على التحذير من الشبهات كي يخرج الإنسان من شهر رمضان بمكاسب روحانية متميزة .