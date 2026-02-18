مع بداية شهر رمضان.. نصائح ذهبية من أستاذ علوم القرآن للآباء بشأن تربية الأبناء

أكد الأستاذ الدكتور حسن عبدالحميد وتد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بالأزهر الشريف، ومقدم برنامج «نورانيات قرآنية»على قناة "صدى البلد" أن رب الأسرة مطالب بالانضباط، في ظل ما يشهده الواقع من تراجع في الجانب الأخلاقي والقيمي لدى كثير من الشباب، فضلًا عن وجود خلل في بعض السلوكيات.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن رب الأسرة يجب أن يكون قدوة حسنة لأبنائه، مؤكدًا أن من ابتُلي بشيء فعليه أن يستتر، وأن يحرص على تدريب أولاده ونصحهم، مشددًا على أن القدوة تكون بالفعل لا بالقول.

وناشد أولياء الأمور بضرورة تربية الأبناء على صيام شهر رمضان في سن مبكرة، مع أهمية أن يكون ولي الأمر واعيًا، ويُنشئ أبناءه على معرفة الحلال والحرام، مؤكدًا ضرورة اهتمام الأسر بهذا الأمر