معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين.. قوات الاحتلال تشرع في هدم منشآت زراعية شرقي القدس| الأوضاع بالقطاع

شرعت قوات الاحتلال في هدم منازل بمنطقة الطور بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وأن قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط شمال شرق القدس .

معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى غزة والقادمين لتلقي العلاج

قال رمضان المطعني، مراسل “القاهرة الإخبارية” من أمام معبر معبر رفح البري، إن المعبر شهد مع إشراقة اليوم توافد فلسطينيين عائدين إلى قطاع غزة، حاملين ما تبقى من متاعهم، وسط هدوء ثقيل وإجراءات سريعة نفذتها فرق المتطوعين، بعد أكثر من عامين من الانتظار.

وأضاف المطعني أن العائدين أصروا على العودة إلى غزة رغم الدمار وصعوبة الظروف، معتبرين العودة إلى أرضهم الخيار الوحيد، حتى لو كان بين الأطلال.

وأشار إلى أن المعبر يستقبل أيضًا حالات مرضية ومصابين من القطاع، حيث تخضع سيارات الإسعاف للفحص الأولي قبل نقل المرضى إلى نحو 150 مستشفى خصصتها السلطات المصرية لاستقبال الفلسطينيين، ليظل المعبر شريان أمل مفتوحًا بين الألم والنجاة.

قوات الاحتلال تشرع في هدم منشآت زراعية بـ عرب الجهالين شرقي القدس



عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن قوات الاحتلال تبدأ بهدم منشآت زراعية في قرية عرب الجهالين شرقي القدس المحتلة، وأن الاحتلال يجبر عشرات العائلات على إخلاء منازلها في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وتابعت القناة أن قوات الاحتلال تقتحم بلدة اليامون شمال غرب جنين وتداهم عددا من المنازل.

إعلام إسرائيلي: تل أبيب تخطط لمنح حماس فترة 60 يوما لنزع سلاحها

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي عن مسؤولين بالحكومة، قال إن تل أبيب تخطط لمنح حماس فترة 60 يوما لنزع سلاحها.



وأوضح الإعلام الإسرائيلي، أنه إذا لم تلق حماس سلاحها سيعاود الجيش الحرب على غزة.



وقالت حركة "حماس" في بيان: "رغم البدء في إعادة فتح معبر رفح، في كلا الاتجاهين، بعد إغلاق تعسفي وظالم، إلا أن الاحتلال الصهيوني يمارس خرقا فاضحا لآليات تشغيله التي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار، كما يرتكب انتهاكات ممنهجة ضد العائدين إلى قطاع غزة، شملت صنوفا من الإيذاء الجسدي والنفسي والتحقيق القاسي".

وأضافت الحركة أن "عدم التزام الاحتلال بالأعداد المقررة يوميا مغادرتها أو عودتها إلى قطاع غزة، يضع حياة آلاف المرضى والمصابين الحاصلين على تحويلات للعلاج في الخارج أمام خطر حقيقي يهدد حياتهم".

وحملت حماس "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار خروقاته لوقف إطلاق النار، ومواصلة التحكم في آلية الدخول والخروج من معبر رفح"، داعية "الوسطاء والدول الضامنة إلى تحرك عاجل يضع حداً لهذه الخروقات، ويلزم الاحتلال بفتح معبر رفح وفق معايير القانون الدولي الإنساني".

واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن "انتهاكات الاحتلال وجرائمه ضد أبناء شعبنا العائدين إلى قطاع غزة، واستخدامه عصابات وميليشيات خارجة عن القانون في التحقيق مع العائدين وإرهابهم وتهديدهم، لن يفلح في تحقيق أهدافه العدوانية، وكسر إرادة شعبنا، والتمسك بأرضه وحقوقه المشروعة".



