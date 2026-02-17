قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر
دار الإفتاء: بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
صديق الأمس منافس اليوم .. سيراميكا كليوباترا يضيف الثاني في الزمالك بصاروخية بلحاج
بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان
الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
الإفراج عن البلوجر نورهان حفظي عقب براءتها من تهمة تعاطي المخدرات
موعد أول صلاة للمغرب في رمضان.. هتصوم كام ساعة
رسميا.. غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان في فلسطين
تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 18 يهبط تحت الـ 5600
الأردن: الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
8 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
العراق: غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين.. قوات الاحتلال تشرع في هدم منشآت زراعية شرقي القدس| الأوضاع بالقطاع

غزة
غزة
محمود محسن

شرعت قوات الاحتلال في هدم منازل بمنطقة الطور بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وأن قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط شمال شرق القدس .

 

معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى غزة والقادمين لتلقي العلاج

قال رمضان المطعني، مراسل “القاهرة الإخبارية” من أمام معبر معبر رفح البري، إن المعبر شهد مع إشراقة اليوم توافد فلسطينيين عائدين إلى قطاع غزة، حاملين ما تبقى من متاعهم، وسط هدوء ثقيل وإجراءات سريعة نفذتها فرق المتطوعين، بعد أكثر من عامين من الانتظار.

 

وأضاف المطعني أن العائدين أصروا على العودة إلى غزة رغم الدمار وصعوبة الظروف، معتبرين العودة إلى أرضهم الخيار الوحيد، حتى لو كان بين الأطلال.

 

وأشار إلى أن المعبر يستقبل أيضًا حالات مرضية ومصابين من القطاع، حيث تخضع سيارات الإسعاف للفحص الأولي قبل نقل المرضى إلى نحو 150 مستشفى خصصتها السلطات المصرية لاستقبال الفلسطينيين، ليظل المعبر شريان أمل مفتوحًا بين الألم والنجاة.

قوات الاحتلال تشرع في هدم منشآت زراعية بـ عرب الجهالين شرقي القدس
 

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن قوات الاحتلال تبدأ بهدم منشآت زراعية في قرية عرب الجهالين شرقي القدس المحتلة، وأن الاحتلال يجبر عشرات العائلات على إخلاء منازلها في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وتابعت القناة أن قوات الاحتلال تقتحم بلدة اليامون شمال غرب جنين وتداهم عددا من المنازل.

إعلام إسرائيلي: تل أبيب تخطط لمنح حماس فترة 60 يوما لنزع سلاحها

 

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي عن مسؤولين بالحكومة، قال إن تل أبيب تخطط لمنح حماس فترة 60 يوما لنزع سلاحها.


وأوضح الإعلام الإسرائيلي، أنه إذا لم تلق حماس سلاحها سيعاود الجيش الحرب على غزة.


 وقالت حركة "حماس" في بيان: "رغم البدء في إعادة فتح معبر رفح، في كلا الاتجاهين، بعد إغلاق تعسفي وظالم، إلا أن الاحتلال الصهيوني يمارس خرقا فاضحا لآليات تشغيله التي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار، كما يرتكب انتهاكات ممنهجة ضد العائدين إلى قطاع غزة، شملت صنوفا من الإيذاء الجسدي والنفسي والتحقيق القاسي".

وأضافت الحركة أن "عدم التزام الاحتلال بالأعداد المقررة يوميا مغادرتها أو عودتها إلى قطاع غزة، يضع حياة آلاف المرضى والمصابين الحاصلين على تحويلات للعلاج في الخارج أمام خطر حقيقي يهدد حياتهم".

وحملت حماس "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار خروقاته لوقف إطلاق النار، ومواصلة التحكم في آلية الدخول والخروج من معبر رفح"، داعية "الوسطاء والدول الضامنة إلى تحرك عاجل يضع حداً لهذه الخروقات، ويلزم الاحتلال بفتح معبر رفح وفق معايير القانون الدولي الإنساني".

واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن "انتهاكات الاحتلال وجرائمه ضد أبناء شعبنا العائدين إلى قطاع غزة، واستخدامه عصابات وميليشيات خارجة عن القانون في التحقيق مع العائدين وإرهابهم وتهديدهم، لن يفلح في تحقيق أهدافه العدوانية، وكسر إرادة شعبنا، والتمسك بأرضه وحقوقه المشروعة".


 

قوات الاحتلال نابلس الضفة الغربية رض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسئولي نيسان مصر لبحث خطط الشركة التوسعية

أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

القابضة للمياه ترفع درجة الاستعداد بالشركات التابعة استعدادا لاستقبال شهر رمضان

جانب من المزاد

50 مليون جنيه والمتر بـ 216 ألف جنيه مزاد في العبور الجديدة وسط إقبال استثماري غير مسبوق

بالصور

فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى.. احذره في هذه الحالات

فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى

بقوتها الخارقة.. شاهد أقوى سيارة بورش تايكان الكهربائية

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

وفد من مجلس النواب يزور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

بهاء الغنام: جهاز مستقبل مصر أعاد رسم خريطة الرقعة الزراعية في البلاد

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

المزيد