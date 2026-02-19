قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاوضون جدد.. خبير: أوروبا حريصة على المشاركة بالمفاوضات الأوكرانية الروسية
واتساب يختبر أكبر تغيير في واجهته.. الحالات تقتحم تبويب الدردشات
اتحرقت بالكامل.. اندلاع حريق بورشة أخشاب بالمدينة الصناعية في أسيوط
هل الصيام صحيح؟.. الإفتاء توضح حكم من شرب ولم يسمع أذان الفجر
الأرصاد تحذر من شبورة صباحية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا
لعب بالنار.. لافروف يحذر من خطورة التصعيد ضد إيران
دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم
غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري
جيش الاحتلال يهاجم البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان
ديني

هل الصيام صحيح؟.. الإفتاء توضح حكم من شرب ولم يسمع أذان الفجر

أذان الفجر
أذان الفجر
أحمد سعيد

مع بداية أول يوم رمضان تكثر الأسئلة حول الأحكام الفقهية الخاصة بـ الصيام ومن أكثر الأسئلة الشائعة بين الناس هل صيام من ولم يسمع أذان الفجر صحيح؟ وهو سؤال ردت عليه دار الإفتاء المصرية، وحسمت  الجدال المتعلق به، وسوف نعرض الحكم الشرعي في السطور التالية.

هل صيام من ولم يسمع أذان الفجر صحيح؟

أكدت دار الإفتاء، أن من أكل شاكًّا في طلوع الفجر ثم تبين خطؤه بعد ذلك فصومه صحيح ولا يلزمه القضاء، وأن من أفطر. 

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن من أفطر وهو شاك في غروب الشمس لزمه القضاء ما دام لم يترجح عنده غروبها، فإذا اجتهد حتى غلب على ظنه غروبها فأفطر ثم تبين خطؤه: فلا قضاء عليه؛ لأن الظن الغالب كالمتيقن والخطأ بعد الاجتهاد مرفوع عن المكلف.

مبطلات الصيام في أول يوم رمضان

وكانت دار الإفتاء قد حددت 6 أفعال ينبغي على الصائم أن يتجنبها في نهار رمضان، ليصح صومه، منوهة بأن من الأفعال التي تفسد الصيام ، وتعد من المفطرات هي ستة أمور، أولها القيء عمدًا في نهار رمضان يفطر.

وفي إجابتها عن سؤال : ما هي مفطرات الصائم في رمضان ؟، تابعت: وثانيها الجماع في نهار رمضان يفطر، وثالثها دم الحيض والنفاس يفطر، ورابعها التدخين يفطر، وخامسها قطرة الأنف إذا تجاوزت الخياشيم تفطر، وسادسها بخاخة الربو تفطر.

وفي سياق قريب من ما هي مفطرات الصائم في رمضان ، أضافت أن هناك اعتقادات شائعة بشأن 18 فعلًا في نهار رمضان، حيث يظن الكثيرون أنها من المفطرات فيما أنها ليست كذلك، وهي: الأكل والشرب ناسيًا لا يفطر، وتطهير اليدين بالكحول لا يفطر، وقطرة الأذن إذا لم يكن بها ثقب لا تفطر، ومرطبات البشرة لا تفطر، وقطرة العين لا تفطر، الحقن (عضل أو وريد) لا تفطر، المراهم والكريمات لا تفطر، العطور والروائح لا تفطر، غسول الأذن إذا لم يكن بها ثقب لا يفطر، تذوق الطعام باللسان دون بلعه لا يفطر.

واستطردت: واستخدام فرشاة ومعجون الأسنان من دون أن يتسرب شيء إلى الجوف لا يفطر، خلع الأسنان والأضراس إذا لم يدخل شيء إلى الجوف لا يفطر، بلع الريق لا يفطر، نقل الدم لا يفطر، وضع مرطب الشفاه لا يفطر، القيء عن غير عمد لا يفطر، الغسيل الكلوي لا يفطر، التبرد بالماء لا يفطر.

مبطلات الصيام في رمضان

تنحصر مبطلات الصيام في رمضان (المفطرات) تنحصر في ثمانية أفعال أولها تعمد إدخال عَيْنٍ - شيء ما- إلى الجوف من مَنْفَذٍ مفتوح (كالفم – والأنف) ولا تُعْتَبَر العين مَنْفَذًا مفتوحًا، وكذا مسام الجلد، والجوف عند الفقهاء: ما يلي حلقوم الإنسان كالمعدة، والأمعاء، والمثانة –على اختلاف بينهم فيها-، وباطن الدماغ، فإذا تجاوز المُفَطِّر الحلقوم ودخل الجوف إلى أيِّ واحدة منها من منفذٍ مفتوح ظاهرًا حِسًّا فإنه يكون مفسدًا للصوم.

وثاني مبطلات الصيام في رمضان تعمد الإيلاج في فَرْج (قُبُل أو دُبر)، ولو بلا إنزال، وثالثها خروج الْمَنِي عن مُبَاشَرة، كَلَمْسٍ أو قُبْلَة ونحو ذلك، ورابعها الاسْتِقَاءة، وهي تعمُّد إخراج القيء، أما من غَلَبه القيء فلا يفطر به، وخامسها خروج دم الحيض، وسادسها خروج دم النفاس، وسابعها الجنون، وثامنها الرِّدَّة.

أول يوم رمضان رمضان الصيام هل صيام من ولم يسمع أذان الفجر صحيح صيام من ولم يسمع أذان الفجر أذان الفجر دار الإفتاء الإفتاء

