حنوت: المرحلة الحالية تتطلب دعم مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار السياسي

قال هشام حنوت، الأمين العام لـ حزب مصر الفتاة، إن المرحلة الحالية تتطلب دعم مؤسسات الدولة والعمل على ترسيخ الاستقرار السياسي، بما ينعكس إيجابيًا على مسار التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يقوم به مجلس النواب في دعم الحياة التشريعية وتعزيز الممارسة الديمقراطية.

وأوضح حنوت في بيان له، أن استقرار الحياة السياسية والحزبية يمثل أحد الركائز الأساسية لبناء مستقبل أفضل، مؤكدًا تطلع الحزب إلى مرحلة تشهد توازنًا وتعاونًا بين مختلف القوى السياسية، بما يخدم الصالح العام ويدعم الدولة المصرية.

وأضاف أن الحزب يضع دعم الدولة ومؤسساتها في مقدمة أولوياته، ويحرص على المشاركة الإيجابية في الحياة السياسية من خلال كوادر واعية وبرامج تستهدف خدمة المواطنين، لافتًا إلى أن شهر رمضان يمثل فرصة لتعزيز قيم التكافل والعمل المجتمعي.

واختتم الأمين العام تصريحاته، بتوجيه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى رئيس مجلس النواب المصري ووكيلي المجلس وجميع النواب، بمناسبة مواصلة أداء مهامهم الوطنية والتشريعية، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في خدمة الوطن والمواطنين، وذلك في أجواء روحانية تتزامن مع شهر رمضان المبارك.

كما أكد على أهمية تكامل الأدوار بين البرلمان والأحزاب السياسية، بما يعزز مناخ الاستقرار ويخدم تطلعات الشعب المصري، متمنيًا لمصر دوام الأمن والاستقرار.