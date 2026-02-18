محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسى والقيادات والأهالي بحلول شهر رمضان

تقدم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بخالص التهاني وأصدق الأمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، وفضيلة الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، و فضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتى الجمهورية ، وإلى جميع أبناء محافظة الغربية الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يملأ القلوب بالمحبة والسلام.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ أن شهر رمضان المبارك هو شهر الرحمة والمغفرة، وشهر الخير الذي يجمع القلوب على الحب والعطاء، داعياً المواطنين لاستغلال أيامه في تعزيز قيم التضامن والمودة، ومساعدة المحتاجين، وتوطيد أواصر الألفة بين أبناء المجتمع الواحد.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار المحافظ إلى أن أجهزة المحافظة تعمل على مدار الساعة لضمان توفير كافة السلع والخدمات للمواطنين، ومتابعة الأسواق لضمان استقرار الأسعار وجودة السلع، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف أن يعيش كل مواطن أجواء الشهر الفضيل في أمان وطمأنينة، وسط بيئة منظمة تلبي احتياجاته.