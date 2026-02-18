قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا يحدث في أول ليلة في رمضان؟ 5 عجائب ونفحات ربانية للصائمين
روبيو يتوجه إسرائيل لبحث ملف إيران مع نتنياهو.. وتعزيزات عسكرية أمريكية جاهزة للانتشار في مارس
طقس أول أيام رمضان في مصر.. برودة شديدة صباحا ورياح وأمواج مضطربة
دوري أبطال أوروبا .. كلوب بروج يتعادل مع أتليتكو مدريد في الوقت القاتل 3-3
أرسنال يسقط في فخ التعادل أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
اليوم.. صرف المساندة الإضافية لأسر تكافل وكرامة
تيشيرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل «سوا سوا» .. شاهد
محمود عامر يشارك محمد صبحي في مرفوع مؤقتا من الخدمة على شبكات الإذاعة
إيناس مكي عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا : ماشية ورا نصيحة الشيخ الشعراوي | خاص
فياريال يفوز على ليفانتي بهدف في الدوري الإسباني
4 ثمار تجنيها بحفظ قلبك في طريق الله.. روشتة البابا تواضروس لحياة تفيض بالسلام والمحبة
الصومال: تهجير جماعي غير مسبوق في الضفة.. ونرفض تغيير هوية الأرض الفلسطينية
أخبار البلد

البنك الزراعي المصري يختار عمرو الليثي سفيرًا لبرامجه ومبادراته الإنسانية في رمضان

أحمد عبد القوى

أعلن البنك الزراعي المصري عن  اختيار الإعلامي عمرو الليثي سفيراً إعلامياً للبنك ومبادرات دعم المزارعين والمشروعات الانتاجية، وكذلك المبادرات الانسانية والخيرية التي يطلقها البنك في شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال برنامجه “أجمل ناس في مصر”، المقرر عرضه يومياً على شاشة قناة الحياة في رمضان.  

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك لتعزيز دوره التنموي في دعم المزارعين والمشروعات الانتاجية، عبر تسليط الضوء على قضايا الفلاحين واحتياجاتهم، والتعريف بالخدمات التمويلية والتنموية التي يقدمها البنك في مختلف المحافظات.

ومن المنتظر أن يقدم البرنامج قصص نجاح ملهمة، ونماذج مشرفة في مختلف المحافظات، إلى جانب رصد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، بما يسهم في رفع الوعي بأهمية الزراعة ودور الفلاح في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.

كما يسلط البرنامج الضوء على المبادرات الانسانية التي يقدمها البنك لدعم الأسر الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.

وجاء اختيار البنك الزراعي المصري للإعلامي عمرو الليثي  لما يتمتع به من مصداقية وجماهيرية واسعة، وسجل حافل في تبني القضايا المجتمعية والإنسانية، خاصة تلك المرتبطة بالمناطق الأكثر احتياجاً.

ويُعد برنامج "أجمل ناس في مصر" أحد أبرز البرامج الإنسانية التي تسلط الضوء على النماذج الإيجابية في المجتمع، حيث يواصل خلال الموسم الرمضاني الجديد تقديم رسالته الداعمة للفئات البسيطة، وعلى رأسها الفلاح المصري.

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

فتحي سند

فتحي سند ينتقد بيان الزمالك: أين الإجراءات؟

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دعاء الليلة الأولى من رمضان

دعاء الليلة الأولى من رمضان.. 3 أدعية قالها النبي لا تغفل عنها

خوسيه ريبيرو

تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا

العطش

3 أنواع خضار تمنع العطش في سحور رمضان

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتابع رفع الإشغالات وانتظام الباعة بأماكنهم في الزقازيق | صور

روجينا وفدوي عابد

مسلسل حد أقصى الحلقة 1.. روجينا تتعرض للنصب والقبض على خالد كمال

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان

3 أنواع خضار تمنع العطش في سحور رمضان

حبة من التفاح على السحور تقضى على الشعور بالجوع

محافظ الشرقية يتابع رفع الإشغالات وانتظام الباعة بأماكنهم في الزقازيق | صور

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

