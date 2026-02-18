البنك الزراعي المصري يختار عمرو الليثي سفيرًا لبرامجه ومبادراته الإنسانية في رمضان

أعلن البنك الزراعي المصري عن اختيار الإعلامي عمرو الليثي سفيراً إعلامياً للبنك ومبادرات دعم المزارعين والمشروعات الانتاجية، وكذلك المبادرات الانسانية والخيرية التي يطلقها البنك في شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال برنامجه “أجمل ناس في مصر”، المقرر عرضه يومياً على شاشة قناة الحياة في رمضان.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك لتعزيز دوره التنموي في دعم المزارعين والمشروعات الانتاجية، عبر تسليط الضوء على قضايا الفلاحين واحتياجاتهم، والتعريف بالخدمات التمويلية والتنموية التي يقدمها البنك في مختلف المحافظات.

ومن المنتظر أن يقدم البرنامج قصص نجاح ملهمة، ونماذج مشرفة في مختلف المحافظات، إلى جانب رصد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، بما يسهم في رفع الوعي بأهمية الزراعة ودور الفلاح في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.

كما يسلط البرنامج الضوء على المبادرات الانسانية التي يقدمها البنك لدعم الأسر الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.

وجاء اختيار البنك الزراعي المصري للإعلامي عمرو الليثي لما يتمتع به من مصداقية وجماهيرية واسعة، وسجل حافل في تبني القضايا المجتمعية والإنسانية، خاصة تلك المرتبطة بالمناطق الأكثر احتياجاً.

ويُعد برنامج "أجمل ناس في مصر" أحد أبرز البرامج الإنسانية التي تسلط الضوء على النماذج الإيجابية في المجتمع، حيث يواصل خلال الموسم الرمضاني الجديد تقديم رسالته الداعمة للفئات البسيطة، وعلى رأسها الفلاح المصري.